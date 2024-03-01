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Оттава Сенаторз - Сент-Луис Блюз 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
22 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада);
Оттава Сенаторз
Сент-Луис Блюз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 22 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
31 Швеция вр Антон Форсберг
70 Финляндия вр Йоонас Корписало
2 Россия зщ Артём Зуб
85 США зщ Джейк Сандерсон
26 Швеция зщ Эрик Бреннстрём
72 Канада зщ Тома Шабо
24 Канада зщ Джейкоб Бернард-Докер
6 Канада зщ Джейкоб Чикран
19 Канада нп Дрейк Батерсон
57 США нп Шейн Пинто
7 США нп Брэди Ткачук
28 Канада нп Клод Жиру
18 Германия нп Тим Штюцле
21 Канада нп Мэтью Жозеф
81 Чехия нп Доминик Кубалик
38 Канада нп Зак Остапчук
71 Канада нп Ридли Грейг
27 Канада нп Паркер Келли
12 США нп Марк Кастелиц
14 Канада нп Борис Катчук
30 Канада вр Джоэль Хофер
50 Канада вр Джордан Биннингтон
55 Канада зщ Колтон Парэйко
4 США зщ Ник Ледди
72 США зщ Джастин Фолк
6 Канада зщ Марко Сканделла
51 США зщ Мэттью Кессел
48 США зщ Скотт Перунович
63 Канада нп Джейк Нейборс
18 Канада нп Роберт Томас
10 Канада нп Брэйден Шенн
25 Канада нп Джордан Кайру
89 Россия нп Павел Бучневич
20 США нп Брэндон Саад
42 Финляндия нп Каспери Капанен
12 США нп Кевин Хейз
76 Канада нп Захари Болдюк
26 Австралия нп Натан Уокер
14 Канада нп Зак Дин
13 Россия нп Алексей Торопченко
Главные тренеры
Канада Жак Мартен (и.о.)
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2Оттава Сенаторз
19.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз7 : 2Сент-Луис Блюз
17.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1Оттава Сенаторз
09.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 4Оттава Сенаторз
16.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 5Сент-Луис Блюз
11.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 6Сент-Луис Блюз
15.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 0Сент-Луис Блюз
20.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2Оттава Сенаторз
24.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 0Оттава Сенаторз
19.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 4Сент-Луис Блюз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Оттава Сенаторз
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 7
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТОттава Сенаторз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 БОттава Сенаторз
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 1 ОТ
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 4
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2 Б
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Сент-Луис Блюз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7097
2 Флорида Пантерз6894
3 Нью-Йорк Рейнджерс6994
4 Каролина Харрикейнз6992
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6880
7 Филадельфия Флайерз6978
8 Детройт Ред Уингз6976
9 Вашингтон Кэпиталз6875
10 Нью-Йорк Айлендерс6873
11 Баффало Сэйбрз7071
12 Нью-Джерси Дэвилз6970
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6862
15 Оттава Сенаторз6760
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6994
2 Виннипег Джетс6893
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз7093
5 Эдмонтон Ойлерз6686
6 Нэшвилл Предаторз6984
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6879
9 Миннесота Уайлд7076
10 Сент-Луис Блюз6975
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6961
14 Анахайм Дакс6949
15 Чикаго Блэкхоукс6943
16 Сан-Хосе Шаркс6839

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