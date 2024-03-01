Оттава Сенаторз - Сент-Луис Блюз 22 Марта прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
22 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 22 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
|31
|вр
|Антон Форсберг
|70
|вр
|Йоонас Корписало
|2
|зщ
|Артём Зуб
|85
|зщ
|Джейк Сандерсон
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
|72
|зщ
|Тома Шабо
|24
|зщ
|Джейкоб Бернард-Докер
|6
|зщ
|Джейкоб Чикран
|19
|нп
|Дрейк Батерсон
|57
|нп
|Шейн Пинто
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|28
|нп
|Клод Жиру
|18
|нп
|Тим Штюцле
|21
|нп
|Мэтью Жозеф
|81
|нп
|Доминик Кубалик
|38
|нп
|Зак Остапчук
|71
|нп
|Ридли Грейг
|27
|нп
|Паркер Келли
|12
|нп
|Марк Кастелиц
|14
|нп
|Борис Катчук
|30
|вр
|Джоэль Хофер
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
|4
|зщ
|Ник Ледди
|72
|зщ
|Джастин Фолк
|6
|зщ
|Марко Сканделла
|51
|зщ
|Мэттью Кессел
|48
|зщ
|Скотт Перунович
|63
|нп
|Джейк Нейборс
|18
|нп
|Роберт Томас
|10
|нп
|Брэйден Шенн
|25
|нп
|Джордан Кайру
|89
|нп
|Павел Бучневич
|20
|нп
|Брэндон Саад
|42
|нп
|Каспери Капанен
|12
|нп
|Кевин Хейз
|76
|нп
|Захари Болдюк
|26
|нп
|Натан Уокер
|14
|нп
|Зак Дин
|13
|нп
|Алексей Торопченко
Главные тренеры
|Жак Мартен (и.о.)
|Дрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|19.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|17.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|09.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|16.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|11.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|15.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|20.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|24.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|19.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|18.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|16.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|18.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|14.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|12.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бостон Брюинз
|70
|97
|2
|Флорида Пантерз
|68
|94
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|69
|94
|4
|Каролина Харрикейнз
|69
|92
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|68
|87
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|68
|80
|7
|Филадельфия Флайерз
|69
|78
|8
|Детройт Ред Уингз
|69
|76
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|75
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|68
|73
|11
|Баффало Сэйбрз
|70
|71
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|69
|70
|13
|Питтсбург Пингвинз
|68
|69
|14
|Монреаль Канадиенс
|68
|62
|15
|Оттава Сенаторз
|67
|60
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|69
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|69
|94
|2
|Виннипег Джетс
|68
|93
|3
|Колорадо Эвеланш
|69
|93
|4
|Даллас Старз
|70
|93
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|66
|86
|6
|Нэшвилл Предаторз
|69
|84
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|69
|83
|8
|Вегас Голден Найтс
|68
|79
|9
|Миннесота Уайлд
|70
|76
|10
|Сент-Луис Блюз
|69
|75
|11
|Калгари Флэймз
|68
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|67
|68
|13
|Аризона Койотс
|69
|61
|14
|Анахайм Дакс
|69
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|69
|43
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|68
|39