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Детройт Ред Уингз - Нью-Йорк Айлендерс 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
22 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Фредерик Л'Экюйе (Сен-Тит, Канада);
Детройт Ред Уингз
Нью-Йорк Айлендерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 22 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
47 Канада вр Джеймс Раймер
34 США вр Алекс Лайон
8 Канада зщ Бен Шьяро
53 Германия зщ Мориц Зайдер
46 США зщ Джефф Питри
77 Швеция зщ Симон Эдвинссон
41 США зщ Шейн Гостисбер
2 Финляндия зщ Олли Мяяття
71 США нп Дилан Ларкин
27 Канада нп Майкл Расмуссен
23 Швеция нп Лукас Рэймонд
57 Канада нп Дэвид Перрон
88 США нп Патрик Кейн
37 США нп Джей Ти Комфер
93 США нп Алекс Дебринкэт
36 США нп Кристиан Фишер
18 США нп Эндрю Копп
17 Нидерланды нп Даниэль Спронг
21 США нп Остин Чарник
14 Канада нп Робби Фаббри
30 Россия вр Илья Сорокин
40 Россия вр Семён Варламов
41 Канада зщ Роберт Бортуццо
8 Канада зщ Ноа Добсон
3 Канада зщ Адам Пелеч
6 Канада зщ Райан Пулок
28 Россия зщ Александр Романов
2 США зщ Майк Райлли
21 США нп Кайл Палмьери
14 Канада нп Бо Хорват
29 США нп Брок Нельсон
20 США нп Хадсон Фэшинг
13 Канада нп Мэтью Барзал
27 США нп Андерс Ли
10 Швеция нп Симон Хольмстрём
44 Канада нп Жан-Габриэль Пажо
18 Швеция нп Пьер Энгвалль
15 Канада нп Кэл Клаттербак
53 Канада нп Кейси Сизикас
32 США нп Кайл Маклин
Главные тренеры
США Дерек Лалонд
Канада Патрик Руа
История личных встреч
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 5Нью-Йорк Айлендерс
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
04.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 1Детройт Ред Уингз
28.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 0Детройт Ред Уингз
05.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 0Нью-Йорк Айлендерс
25.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Детройт Ред Уингз
15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 1Нью-Йорк Айлендерс
05.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
22.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 1Детройт Ред Уингз
15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс8 : 2Детройт Ред Уингз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 3 ОТ
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Детройт Ред Уингз
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 1
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 4
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 3Детройт Ред Уингз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 4
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТ
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Нью-Йорк Айлендерс
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Нью-Йорк Айлендерс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7097
2 Флорида Пантерз6894
3 Нью-Йорк Рейнджерс6994
4 Каролина Харрикейнз6992
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6880
7 Филадельфия Флайерз6978
8 Детройт Ред Уингз6976
9 Вашингтон Кэпиталз6875
10 Нью-Йорк Айлендерс6873
11 Баффало Сэйбрз7071
12 Нью-Джерси Дэвилз6970
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6862
15 Оттава Сенаторз6760
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6994
2 Виннипег Джетс6893
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз7093
5 Эдмонтон Ойлерз6686
6 Нэшвилл Предаторз6984
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6879
9 Миннесота Уайлд7076
10 Сент-Луис Блюз6975
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6961
14 Анахайм Дакс6949
15 Чикаго Блэкхоукс6943
16 Сан-Хосе Шаркс6839

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