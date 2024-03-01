Детройт Ред Уингз - Нью-Йорк Айлендерс 22 Марта прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
22 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Фредерик Л'Экюйе (Сен-Тит, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 22 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
|47
|вр
|Джеймс Раймер
|34
|вр
|Алекс Лайон
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|46
|зщ
|Джефф Питри
|77
|зщ
|Симон Эдвинссон
|41
|зщ
|Шейн Гостисбер
|2
|зщ
|Олли Мяяття
|71
|нп
|Дилан Ларкин
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|57
|нп
|Дэвид Перрон
|88
|нп
|Патрик Кейн
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|93
|нп
|Алекс Дебринкэт
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|18
|нп
|Эндрю Копп
|17
|нп
|Даниэль Спронг
|21
|нп
|Остин Чарник
|14
|нп
|Робби Фаббри
|30
|вр
|Илья Сорокин
|40
|вр
|Семён Варламов
|41
|зщ
|Роберт Бортуццо
|8
|зщ
|Ноа Добсон
|3
|зщ
|Адам Пелеч
|6
|зщ
|Райан Пулок
|28
|зщ
|Александр Романов
|2
|зщ
|Майк Райлли
|21
|нп
|Кайл Палмьери
|14
|нп
|Бо Хорват
|29
|нп
|Брок Нельсон
|20
|нп
|Хадсон Фэшинг
|13
|нп
|Мэтью Барзал
|27
|нп
|Андерс Ли
|10
|нп
|Симон Хольмстрём
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
|18
|нп
|Пьер Энгвалль
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
|53
|нп
|Кейси Сизикас
|32
|нп
|Кайл Маклин
Главные тренеры
|Дерек Лалонд
|Патрик Руа
История личных встреч
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|04.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|28.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|05.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|25.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|05.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|22.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|18.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|16.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|16.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|12.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бостон Брюинз
|70
|97
|2
|Флорида Пантерз
|68
|94
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|69
|94
|4
|Каролина Харрикейнз
|69
|92
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|68
|87
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|68
|80
|7
|Филадельфия Флайерз
|69
|78
|8
|Детройт Ред Уингз
|69
|76
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|75
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|68
|73
|11
|Баффало Сэйбрз
|70
|71
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|69
|70
|13
|Питтсбург Пингвинз
|68
|69
|14
|Монреаль Канадиенс
|68
|62
|15
|Оттава Сенаторз
|67
|60
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|69
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|69
|94
|2
|Виннипег Джетс
|68
|93
|3
|Колорадо Эвеланш
|69
|93
|4
|Даллас Старз
|70
|93
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|66
|86
|6
|Нэшвилл Предаторз
|69
|84
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|69
|83
|8
|Вегас Голден Найтс
|68
|79
|9
|Миннесота Уайлд
|70
|76
|10
|Сент-Луис Блюз
|69
|75
|11
|Калгари Флэймз
|68
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|67
|68
|13
|Аризона Койотс
|69
|61
|14
|Анахайм Дакс
|69
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|69
|43
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|68
|39