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Каролина Харрикейнз - Филадельфия Флайерз 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
22 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);
Каролина Харрикейнз
Филадельфия Флайерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 22 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
52 Россия вр Пётр Кочетков
31 Дания вр Фредерик Андерсен
77 США зщ Тони Деанджело
7 Россия зщ Дмитрий Орлов
5 США зщ Джейлен Чатфилд
76 США зщ Брэди Шей
22 США зщ Бретт Песке
74 США зщ Джейккоб Славин
8 Канада зщ Брент Бёрнс
92 Россия нп Евгений Кузнецов
28 Канада нп Брендан Лемье
82 Финляндия нп Еспери Котканиеми
48 Канада нп Джордан Мартинук
11 Канада нп Джордан Стаал
23 США нп Стефан Ноэсен
37 Россия нп Андрей Свечников
59 США нп Джейк Гюнцель
20 Финляндия нп Себастьян Ахо
24 Канада нп Сет Джарвис
88 Чехия нп Мартин Нечас
33 Швеция вр Самуэль Эрссон
32 Швеция вр Феликс Сандстрём
8 США зщ Кэм Йорк
6 Канада зщ Трэвис Санхайм
50 Швеция зщ Адам Гиннинг
23 США зщ Ронни Аттард
5 Россия зщ Егор Замула
77 США зщ Эрик Джонсон
48 Канада нп Морган Фрост
11 Канада нп Трэвис Конечны
25 США нп Райан Пилинг
44 Канада нп Николя Делорье
27 США нп Ноа Кейтс
62 Швеция нп Олле Люкселль
71 Канада нп Тайсон Фёрстер
74 Канада нп Оуэн Типпетт
19 США нп Гарнет Хэтэуэй
86 США нп Джоэль Фараби
21 Канада нп Скотт Лотон
10 США нп Бобби Бринк
Главные тренеры
Канада Род Бриндамор
США Джон Торторелла
История личных встреч
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 4Каролина Харрикейнз
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 3Филадельфия Флайерз
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 3Каролина Харрикейнз
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 5 ОТКаролина Харрикейнз
10.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 0Филадельфия Флайерз
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 5Филадельфия Флайерз
30.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
12.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 1Филадельфия Флайерз
21.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
26.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 6Каролина Харрикейнз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Каролина Харрикейнз
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 7Каролина Харрикейнз
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 БКаролина Харрикейнз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 0
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз0 : 1
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 3
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5Филадельфия Флайерз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 6
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 0Филадельфия Флайерз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7097
2 Флорида Пантерз6894
3 Нью-Йорк Рейнджерс6994
4 Каролина Харрикейнз6992
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6880
7 Филадельфия Флайерз6978
8 Детройт Ред Уингз6976
9 Вашингтон Кэпиталз6875
10 Нью-Йорк Айлендерс6873
11 Баффало Сэйбрз7071
12 Нью-Джерси Дэвилз6970
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6862
15 Оттава Сенаторз6760
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6994
2 Виннипег Джетс6893
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз7093
5 Эдмонтон Ойлерз6686
6 Нэшвилл Предаторз6984
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6879
9 Миннесота Уайлд7076
10 Сент-Луис Блюз6975
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6961
14 Анахайм Дакс6949
15 Чикаго Блэкхоукс6943
16 Сан-Хосе Шаркс6839

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