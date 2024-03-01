Каролина Харрикейнз - Филадельфия Флайерз 22 Марта прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
22 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 22 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
|52
|вр
|Пётр Кочетков
|31
|вр
|Фредерик Андерсен
|77
|зщ
|Тони Деанджело
|7
|зщ
|Дмитрий Орлов
|5
|зщ
|Джейлен Чатфилд
|76
|зщ
|Брэди Шей
|22
|зщ
|Бретт Песке
|74
|зщ
|Джейккоб Славин
|8
|зщ
|Брент Бёрнс
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|28
|нп
|Брендан Лемье
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
|48
|нп
|Джордан Мартинук
|11
|нп
|Джордан Стаал
|23
|нп
|Стефан Ноэсен
|37
|нп
|Андрей Свечников
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|20
|нп
|Себастьян Ахо
|24
|нп
|Сет Джарвис
|88
|нп
|Мартин Нечас
|33
|вр
|Самуэль Эрссон
|32
|вр
|Феликс Сандстрём
|8
|зщ
|Кэм Йорк
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
|50
|зщ
|Адам Гиннинг
|23
|зщ
|Ронни Аттард
|5
|зщ
|Егор Замула
|77
|зщ
|Эрик Джонсон
|48
|нп
|Морган Фрост
|11
|нп
|Трэвис Конечны
|25
|нп
|Райан Пилинг
|44
|нп
|Николя Делорье
|27
|нп
|Ноа Кейтс
|62
|нп
|Олле Люкселль
|71
|нп
|Тайсон Фёрстер
|74
|нп
|Оуэн Типпетт
|19
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
|86
|нп
|Джоэль Фараби
|21
|нп
|Скотт Лотон
|10
|нп
|Бобби Бринк
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Джон Торторелла
История личных встреч
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|10.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|24.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|30.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|12.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|21.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|26.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|18.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бостон Брюинз
|70
|97
|2
|Флорида Пантерз
|68
|94
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|69
|94
|4
|Каролина Харрикейнз
|69
|92
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|68
|87
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|68
|80
|7
|Филадельфия Флайерз
|69
|78
|8
|Детройт Ред Уингз
|69
|76
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|75
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|68
|73
|11
|Баффало Сэйбрз
|70
|71
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|69
|70
|13
|Питтсбург Пингвинз
|68
|69
|14
|Монреаль Канадиенс
|68
|62
|15
|Оттава Сенаторз
|67
|60
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|69
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|69
|94
|2
|Виннипег Джетс
|68
|93
|3
|Колорадо Эвеланш
|69
|93
|4
|Даллас Старз
|70
|93
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|66
|86
|6
|Нэшвилл Предаторз
|69
|84
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|69
|83
|8
|Вегас Голден Найтс
|68
|79
|9
|Миннесота Уайлд
|70
|76
|10
|Сент-Луис Блюз
|69
|75
|11
|Калгари Флэймз
|68
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|67
|68
|13
|Аризона Койотс
|69
|61
|14
|Анахайм Дакс
|69
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|69
|43
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|68
|39