Нью-Джерси Дэвилз - Виннипег Джетс 22 Марта прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
22 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Руни (Бостон, США);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Виннипег Джетс, которое состоится 22 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Виннипег Джетс
Виннипег
|34
|вр
|Джейк Аллен
|31
|вр
|Каапо Кяхкёнен
|57
|зщ
|Ник Десимоне
|43
|зщ
|Люк Хьюз
|2
|зщ
|Брендан Смит
|88
|зщ
|Кевин Баль
|17
|зщ
|Шимон Немец
|82
|зщ
|Сантери Хатакка
|23
|зщ
|Кёртис Макдермид
|63
|нп
|Йеспер Братт
|13
|нп
|Нико Хишир
|28
|нп
|Тимо Майер
|10
|нп
|Александер Хольц
|56
|нп
|Эрик Хаула
|86
|нп
|Джек Хьюз
|91
|нп
|Доусон Мерсер
|92
|нп
|Томаш Носек
|18
|нп
|Ондржей Палат
|42
|нп
|Кёртис Лазар
|11
|нп
|Крис Тирни
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|4
|зщ
|Нил Пионк
|2
|зщ
|Дилан Демело
|44
|зщ
|Джош Моррисси
|5
|зщ
|Бренден Диллон
|88
|зщ
|Нейт Шмидт
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
|9
|нп
|Алекс Иафалло
|55
|нп
|Марк Шайфли
|81
|нп
|Кайл Коннор
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
|23
|нп
|Шон Монахан
|27
|нп
|Николай Элерс
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
|17
|нп
|Адам Лаури
|62
|нп
|Нино Нидеррайтер
|7
|нп
|Владислав Наместников
|19
|нп
|Давид Густафссон
|36
|нп
|Морган Бэррон
Главные тренеры
|Трэвис Грин (и.о.)
|Рик Боунесс
История личных встреч
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|03.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|20.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|11.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|04.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 4
|06.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|05.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|02.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|12.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|12.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|18.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|16.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|14.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|12.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бостон Брюинз
|70
|97
|2
|Флорида Пантерз
|68
|94
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|69
|94
|4
|Каролина Харрикейнз
|69
|92
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|68
|87
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|68
|80
|7
|Филадельфия Флайерз
|69
|78
|8
|Детройт Ред Уингз
|69
|76
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|75
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|68
|73
|11
|Баффало Сэйбрз
|70
|71
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|69
|70
|13
|Питтсбург Пингвинз
|68
|69
|14
|Монреаль Канадиенс
|68
|62
|15
|Оттава Сенаторз
|67
|60
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|69
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|69
|94
|2
|Виннипег Джетс
|68
|93
|3
|Колорадо Эвеланш
|69
|93
|4
|Даллас Старз
|70
|93
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|66
|86
|6
|Нэшвилл Предаторз
|69
|84
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|69
|83
|8
|Вегас Голден Найтс
|68
|79
|9
|Миннесота Уайлд
|70
|76
|10
|Сент-Луис Блюз
|69
|75
|11
|Калгари Флэймз
|68
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|67
|68
|13
|Аризона Койотс
|69
|61
|14
|Анахайм Дакс
|69
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|69
|43
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|68
|39