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Нью-Джерси Дэвилз - Виннипег Джетс 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
22 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Руни (Бостон, США);
Нью-Джерси Дэвилз
Виннипег Джетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Виннипег Джетс, которое состоится 22 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Виннипег Джетс
Виннипег
34 Канада вр Джейк Аллен
31 Финляндия вр Каапо Кяхкёнен
57 США зщ Ник Десимоне
43 США зщ Люк Хьюз
2 Канада зщ Брендан Смит
88 Канада зщ Кевин Баль
17 Словакия зщ Шимон Немец
82 Финляндия зщ Сантери Хатакка
23 Канада зщ Кёртис Макдермид
63 Швеция нп Йеспер Братт
13 Швейцария нп Нико Хишир
28 Швейцария нп Тимо Майер
10 Швеция нп Александер Хольц
56 Финляндия нп Эрик Хаула
86 США нп Джек Хьюз
91 Канада нп Доусон Мерсер
92 Чехия нп Томаш Носек
18 Чехия нп Ондржей Палат
42 Канада нп Кёртис Лазар
11 Канада нп Крис Тирни
39 Канада вр Лоран Броссуа
37 США вр Коннор Хеллебайк
4 США зщ Нил Пионк
2 Канада зщ Дилан Демело
44 Канада зщ Джош Моррисси
5 Канада зщ Бренден Диллон
88 США зщ Нейт Шмидт
54 США зщ Дилан Сэмберг
9 США нп Алекс Иафалло
55 Канада нп Марк Шайфли
81 США нп Кайл Коннор
73 Канада нп Тайлер Тоффоли
23 Канада нп Шон Монахан
27 Дания нп Николай Элерс
22 США нп Мэйсон Эпплтон
17 Канада нп Адам Лаури
62 Швейцария нп Нино Нидеррайтер
7 Россия нп Владислав Наместников
19 Швеция нп Давид Густафссон
36 Канада нп Морган Бэррон
Главные тренеры
Канада Трэвис Грин (и.о.)
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3Нью-Джерси Дэвилз
03.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 1Нью-Джерси Дэвилз
20.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 2Виннипег Джетс
11.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2Виннипег Джетс
04.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс8 : 4Нью-Джерси Дэвилз
06.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 2 БНью-Джерси Дэвилз
05.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 5 БВиннипег Джетс
02.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4 ОТВиннипег Джетс
12.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
09.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3Виннипег Джетс
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 2
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Нью-Джерси Дэвилз
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Нью-Джерси Дэвилз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Нью-Джерси Дэвилз
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Нью-Джерси Дэвилз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Виннипег Джетс
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Виннипег Джетс
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 0
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 4
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7097
2 Флорида Пантерз6894
3 Нью-Йорк Рейнджерс6994
4 Каролина Харрикейнз6992
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6880
7 Филадельфия Флайерз6978
8 Детройт Ред Уингз6976
9 Вашингтон Кэпиталз6875
10 Нью-Йорк Айлендерс6873
11 Баффало Сэйбрз7071
12 Нью-Джерси Дэвилз6970
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6862
15 Оттава Сенаторз6760
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6994
2 Виннипег Джетс6893
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз7093
5 Эдмонтон Ойлерз6686
6 Нэшвилл Предаторз6984
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6879
9 Миннесота Уайлд7076
10 Сент-Луис Блюз6975
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6961
14 Анахайм Дакс6949
15 Чикаго Блэкхоукс6943
16 Сан-Хосе Шаркс6839

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