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Флорида Пантерз - Нэшвилл Предаторз 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
22 Марта 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада);
Флорида Пантерз
Нэшвилл Предаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 22 Марта 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
41 США вр Энтони Столарз
72 Россия вр Сергей Бобровский
7 Россия зщ Дмитрий Куликов
91 Швеция зщ Оливер Экман-Ларссон
42 Швеция зщ Густав Форслинг
62 Канада зщ Брэндон Монтур
77 Финляндия зщ Нико Миккола
26 Латвия зщ Увис Балинскис
19 США нп Мэттью Ткачук
13 Канада нп Сэм Райнхарт
16 Финляндия нп Александр Барков
23 Канада нп Картер Вераге
9 Канада нп Сэм Беннетт
17 Канада нп Эван Родригес
10 Россия нп Владимир Тарасенко
15 Финляндия нп Антон Лунделль
27 Финляндия нп Ээту Луостаринен
94 Канада нп Райан Ломберг
82 Швеция нп Кевин Стенлунд
21 Канада нп Ник Казинс
32 Финляндия вр Кевин Ланкинен
74 Финляндия вр Юусе Сарос
59 Швейцария зщ Роман Йози
27 США зщ Райан Макдона
22 Канада зщ Тайсон Бэрри
2 Канада зщ Люк Шенн
45 Канада зщ Александр Каррье
7 США зщ Марк Дель Гаизо
14 Швеция нп Густав Нюквист
90 Канада нп Райан О'Райлли
9 Швеция нп Филип Форсберг
77 Канада нп Люк Евангелиста
10 Канада нп Колтон Сиссонс
16 США нп Джейсон Цукер
21 Канада нп Энтони Бовиллье
82 США нп Томми Новак
17 Канада нп Марк Янковски
36 США нп Коул Смит
47 США нп Майкл Маккэррон
44 США нп Кифер Шервуд
Главные тренеры
Канада Пол Морис
Канада Эндрю Брюнетт
История личных встреч
23.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 4Флорида Пантерз
26.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз5 : 2Нэшвилл Предаторз
25.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз5 : 0Нэшвилл Предаторз
03.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 2Нэшвилл Предаторз
18.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз7 : 3Флорида Пантерз
27.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нэшвилл Предаторз4 : 0Флорида Пантерз
26.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нэшвилл Предаторз3 : 4 ОТФлорида Пантерз
10.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 4Флорида Пантерз
23.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 6Нэшвилл Предаторз
27.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз3 : 1Нэшвилл Предаторз
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 5
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Флорида Пантерз
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Флорида Пантерз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 1
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 2
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз8 : 2
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Нэшвилл Предаторз
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нэшвилл Предаторз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТНэшвилл Предаторз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Нэшвилл Предаторз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7097
2 Флорида Пантерз6894
3 Нью-Йорк Рейнджерс6994
4 Каролина Харрикейнз6992
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6880
7 Филадельфия Флайерз6978
8 Детройт Ред Уингз6976
9 Вашингтон Кэпиталз6875
10 Нью-Йорк Айлендерс6873
11 Баффало Сэйбрз7071
12 Нью-Джерси Дэвилз6970
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6862
15 Оттава Сенаторз6760
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6994
2 Виннипег Джетс6893
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз7093
5 Эдмонтон Ойлерз6686
6 Нэшвилл Предаторз6984
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6879
9 Миннесота Уайлд7076
10 Сент-Луис Блюз6975
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6961
14 Анахайм Дакс6949
15 Чикаго Блэкхоукс6943
16 Сан-Хосе Шаркс6839

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