Флорида Пантерз - Нэшвилл Предаторз 22 Марта прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
22 Марта 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 22 Марта 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
|41
|вр
|Энтони Столарз
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
|91
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|77
|зщ
|Нико Миккола
|26
|зщ
|Увис Балинскис
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|16
|нп
|Александр Барков
|23
|нп
|Картер Вераге
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|17
|нп
|Эван Родригес
|10
|нп
|Владимир Тарасенко
|15
|нп
|Антон Лунделль
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|94
|нп
|Райан Ломберг
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
|21
|нп
|Ник Казинс
|32
|вр
|Кевин Ланкинен
|74
|вр
|Юусе Сарос
|59
|зщ
|Роман Йози
|27
|зщ
|Райан Макдона
|22
|зщ
|Тайсон Бэрри
|2
|зщ
|Люк Шенн
|45
|зщ
|Александр Каррье
|7
|зщ
|Марк Дель Гаизо
|14
|нп
|Густав Нюквист
|90
|нп
|Райан О'Райлли
|9
|нп
|Филип Форсберг
|77
|нп
|Люк Евангелиста
|10
|нп
|Колтон Сиссонс
|16
|нп
|Джейсон Цукер
|21
|нп
|Энтони Бовиллье
|82
|нп
|Томми Новак
|17
|нп
|Марк Янковски
|36
|нп
|Коул Смит
|47
|нп
|Майкл Маккэррон
|44
|нп
|Кифер Шервуд
Главные тренеры
|Пол Морис
|Эндрю Брюнетт
История личных встреч
|23.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|26.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|25.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 0
|03.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|18.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|27.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0
|26.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 ОТ
|10.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|23.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|27.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|14.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бостон Брюинз
|70
|97
|2
|Флорида Пантерз
|68
|94
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|69
|94
|4
|Каролина Харрикейнз
|69
|92
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|68
|87
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|68
|80
|7
|Филадельфия Флайерз
|69
|78
|8
|Детройт Ред Уингз
|69
|76
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|75
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|68
|73
|11
|Баффало Сэйбрз
|70
|71
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|69
|70
|13
|Питтсбург Пингвинз
|68
|69
|14
|Монреаль Канадиенс
|68
|62
|15
|Оттава Сенаторз
|67
|60
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|69
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|69
|94
|2
|Виннипег Джетс
|68
|93
|3
|Колорадо Эвеланш
|69
|93
|4
|Даллас Старз
|70
|93
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|66
|86
|6
|Нэшвилл Предаторз
|69
|84
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|69
|83
|8
|Вегас Голден Найтс
|68
|79
|9
|Миннесота Уайлд
|70
|76
|10
|Сент-Луис Блюз
|69
|75
|11
|Калгари Флэймз
|68
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|67
|68
|13
|Аризона Койотс
|69
|61
|14
|Анахайм Дакс
|69
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|69
|43
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|68
|39