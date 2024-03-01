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Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенс 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
22 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США);
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 22 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
Канада Рик Токкет
Канада Мартен Сан-Луи
История личных встреч
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 5Ванкувер Кэнакс
06.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс7 : 6 ОТМонреаль Канадиенс
10.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 2Ванкувер Кэнакс
10.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 3Монреаль Канадиенс
30.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 2Ванкувер Кэнакс
21.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 4 БВанкувер Кэнакс
20.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 3 ОТВанкувер Кэнакс
11.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 5Монреаль Канадиенс
09.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 1 БМонреаль Канадиенс
03.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 3Ванкувер Кэнакс
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 2
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4 ОТ
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 0
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Ванкувер Кэнакс
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТМонреаль Канадиенс
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Монреаль Канадиенс
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 2 ОТ
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 0
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7097
2 Флорида Пантерз6894
3 Нью-Йорк Рейнджерс6994
4 Каролина Харрикейнз6992
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6880
7 Филадельфия Флайерз6978
8 Детройт Ред Уингз6976
9 Вашингтон Кэпиталз6875
10 Нью-Йорк Айлендерс6873
11 Баффало Сэйбрз7071
12 Нью-Джерси Дэвилз6970
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6862
15 Оттава Сенаторз6760
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6994
2 Виннипег Джетс6893
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз7093
5 Эдмонтон Ойлерз6686
6 Нэшвилл Предаторз6984
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6879
9 Миннесота Уайлд7076
10 Сент-Луис Блюз6975
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6961
14 Анахайм Дакс6949
15 Чикаго Блэкхоукс6943
16 Сан-Хосе Шаркс6839

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