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Анахайм Дакс - Чикаго Блэкхоукс 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
22 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джордан Самуэль-Томас (Вест Хартфорд, США);
Анахайм Дакс
Чикаго Блэкхоукс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 22 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1 Чехия вр Лукаш Достал
36 США вр Джон Гибсон
51 Канада зщ Олен Целльвегер
4 США зщ Кэм Фаулер
28 Швеция зщ Густав Линдстрём
5 Финляндия зщ Урхо Вааканайнен
60 США зщ Джексон ЛаКомбе
34 Россия зщ Павел Минтюков
23 Канада нп Мэйсон Мактавиш
19 США нп Трой Терри
91 Швеция нп Лео Карлссон
17 Канада нп Алекс Киллорн
77 США нп Фрэнк Ватрано
16 Канада нп Райан Строум
33 Швеция нп Якоб Сильверберг
21 Швеция нп Исак Лундестрём
49 США нп Макс Джонс
20 Канада нп Бретт Лисон
24 Канада нп Бенуа-Оливье Гру
44 Канада нп Росс Джонстон
40 Швеция вр Арвид Сёдерблом
34 Чехия вр Петр Мразек
4 США зщ Сет Джонс
72 США зщ Алекс Власик
24 США зщ Джейкоб Мегна
55 Канада зщ Кевин Корчински
22 Россия зщ Никита Зайцев
44 США зщ Уайатт Кайзер
23 Швейцария нп Филипп Курашев
98 Канада нп Коннор Бедард
17 США нп Ник Фолиньо
27 Германия нп Лукас Райхель
90 США нп Тайлер Джонсон
89 Канада нп Андреас Атанасиу
15 США нп Джоуи Андерсон
16 Канада нп Джейсон Дикинсон
84 США нп Лэндон Слаггерт
11 Канада нп Тейлор Рэддиш
58 Канада нп Маккензи Энтвистл
8 США нп Райан Донато
Главные тренеры
США Грег Кронин
Канада Люк Ричардсон
История личных встреч
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс7 : 2Анахайм Дакс
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 0Анахайм Дакс
28.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2Чикаго Блэкхоукс
08.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТАнахайм Дакс
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3Чикаго Блэкхоукс
24.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 4Чикаго Блэкхоукс
09.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс8 : 3Анахайм Дакс
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 0Анахайм Дакс
04.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс6 : 2Анахайм Дакс
12.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 2Анахайм Дакс
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 4
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Анахайм Дакс
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 0Анахайм Дакс
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Анахайм Дакс
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс7 : 2Анахайм Дакс
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Чикаго Блэкхоукс
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 2
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 5
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс7 : 2Анахайм Дакс
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс7 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7097
2 Флорида Пантерз6894
3 Нью-Йорк Рейнджерс6994
4 Каролина Харрикейнз6992
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6880
7 Филадельфия Флайерз6978
8 Детройт Ред Уингз6976
9 Вашингтон Кэпиталз6875
10 Нью-Йорк Айлендерс6873
11 Баффало Сэйбрз7071
12 Нью-Джерси Дэвилз6970
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6862
15 Оттава Сенаторз6760
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6994
2 Виннипег Джетс6893
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз7093
5 Эдмонтон Ойлерз6686
6 Нэшвилл Предаторз6984
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6879
9 Миннесота Уайлд7076
10 Сент-Луис Блюз6975
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6961
14 Анахайм Дакс6949
15 Чикаго Блэкхоукс6943
16 Сан-Хосе Шаркс6839

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