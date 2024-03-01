Анахайм Дакс - Чикаго Блэкхоукс 22 Марта прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
22 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джордан Самуэль-Томас (Вест Хартфорд, США);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 22 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
|1
|вр
|Лукаш Достал
|36
|вр
|Джон Гибсон
|51
|зщ
|Олен Целльвегер
|4
|зщ
|Кэм Фаулер
|28
|зщ
|Густав Линдстрём
|5
|зщ
|Урхо Вааканайнен
|60
|зщ
|Джексон ЛаКомбе
|34
|зщ
|Павел Минтюков
|23
|нп
|Мэйсон Мактавиш
|19
|нп
|Трой Терри
|91
|нп
|Лео Карлссон
|17
|нп
|Алекс Киллорн
|77
|нп
|Фрэнк Ватрано
|16
|нп
|Райан Строум
|33
|нп
|Якоб Сильверберг
|21
|нп
|Исак Лундестрём
|49
|нп
|Макс Джонс
|20
|нп
|Бретт Лисон
|24
|нп
|Бенуа-Оливье Гру
|44
|нп
|Росс Джонстон
|40
|вр
|Арвид Сёдерблом
|34
|вр
|Петр Мразек
|4
|зщ
|Сет Джонс
|72
|зщ
|Алекс Власик
|24
|зщ
|Джейкоб Мегна
|55
|зщ
|Кевин Корчински
|22
|зщ
|Никита Зайцев
|44
|зщ
|Уайатт Кайзер
|23
|нп
|Филипп Курашев
|98
|нп
|Коннор Бедард
|17
|нп
|Ник Фолиньо
|27
|нп
|Лукас Райхель
|90
|нп
|Тайлер Джонсон
|89
|нп
|Андреас Атанасиу
|15
|нп
|Джоуи Андерсон
|16
|нп
|Джейсон Дикинсон
|84
|нп
|Лэндон Слаггерт
|11
|нп
|Тейлор Рэддиш
|58
|нп
|Маккензи Энтвистл
|8
|нп
|Райан Донато
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|28.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|08.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|13.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|24.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|09.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 3
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|04.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|12.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|18.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|16.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|18.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|16.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|11.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бостон Брюинз
|70
|97
|2
|Флорида Пантерз
|68
|94
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|69
|94
|4
|Каролина Харрикейнз
|69
|92
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|68
|87
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|68
|80
|7
|Филадельфия Флайерз
|69
|78
|8
|Детройт Ред Уингз
|69
|76
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|75
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|68
|73
|11
|Баффало Сэйбрз
|70
|71
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|69
|70
|13
|Питтсбург Пингвинз
|68
|69
|14
|Монреаль Канадиенс
|68
|62
|15
|Оттава Сенаторз
|67
|60
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|69
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|69
|94
|2
|Виннипег Джетс
|68
|93
|3
|Колорадо Эвеланш
|69
|93
|4
|Даллас Старз
|70
|93
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|66
|86
|6
|Нэшвилл Предаторз
|69
|84
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|69
|83
|8
|Вегас Голден Найтс
|68
|79
|9
|Миннесота Уайлд
|70
|76
|10
|Сент-Луис Блюз
|69
|75
|11
|Калгари Флэймз
|68
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|67
|68
|13
|Аризона Койотс
|69
|61
|14
|Анахайм Дакс
|69
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|69
|43
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|68
|39