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Эдмонтон Ойлерз - Баффало Сэйбрз 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
22 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кори Сиврет (Милгров, Канада);
Эдмонтон Ойлерз
Баффало Сэйбрз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 22 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Баффало Сэйбрз
Баффало
74 Канада вр Стюарт Скиннер
30 Канада вр Кэлвин Пикар
2 Канада зщ Эван Бушар
14 Швеция зщ Маттиас Экхольм
51 Канада зщ Трой Стечер
25 Канада зщ Дарнелл Нурс
5 Канада зщ Коди Сеси
27 Канада зщ Бретт Кулак
18 Канада нп Зак Хайман
97 Канада нп Коннор Макдэвид
91 Канада нп Эвандер Кейн
37 США нп Уоррен Фёгеле
29 Германия нп Леон Драйзайтль
71 Канада нп Райан Маклауд
90 Канада нп Кори Перри
19 Канада нп Адам Хенрик
93 Канада нп Райан Ньюджент-Хопкинс
28 Канада нп Коннор Браун
39 Канада нп Сэм Кэррик
13 Швеция нп Маттиас Янмарк
1 Финляндия вр Укко-Пекка Луукконен
27 Канада вр Девон Леви
4 Канада зщ Боуэн Байрэм
26 Швеция зщ Расмус Далин
10 Финляндия зщ Хенри Йокихарью
25 Канада зщ Оуэн Пауэр
75 США зщ Коннор Клифтон
78 Канада зщ Джейкоб Брайсон
89 США нп Алекс Так
72 США нп Тейдж Томпсон
77 Германия нп Джон-Джейсон Петерка
9 Канада нп Закари Бенсон
24 Канада нп Дилан Козенс
12 США нп Джордан Гринвей
28 Латвия нп Земгус Гиргенсонс
19 Канада нп Пейтон Кребс
53 Канада нп Джефф Скиннер
71 Швеция нп Виктор Олофссон
17 Канада нп Тайсон Джост
13 Чехия нп Лукаш Роусек
Главные тренеры
Канада Крис Ноблох
США Дон Гранато
История личных встреч
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 БЭдмонтон Ойлерз
07.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3Эдмонтон Ойлерз
19.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 4Баффало Сэйбрз
18.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 1Баффало Сэйбрз
13.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2Эдмонтон Ойлерз
03.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
09.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
05.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4Эдмонтон Ойлерз
15.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз7 : 2Баффало Сэйбрз
24.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз0 : 5Баффало Сэйбрз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2 ОТ
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3 ОТ
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз7 : 2
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Эдмонтон Ойлерз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 БЭдмонтон Ойлерз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Баффало Сэйбрз
19.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Баффало Сэйбрз
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Баффало Сэйбрз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 0
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз7 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7097
2 Флорида Пантерз6894
3 Нью-Йорк Рейнджерс6994
4 Каролина Харрикейнз6992
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6880
7 Филадельфия Флайерз6978
8 Детройт Ред Уингз6976
9 Вашингтон Кэпиталз6875
10 Нью-Йорк Айлендерс6873
11 Баффало Сэйбрз7071
12 Нью-Джерси Дэвилз6970
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6862
15 Оттава Сенаторз6760
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6994
2 Виннипег Джетс6893
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз7093
5 Эдмонтон Ойлерз6686
6 Нэшвилл Предаторз6984
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6879
9 Миннесота Уайлд7076
10 Сент-Луис Блюз6975
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6961
14 Анахайм Дакс6949
15 Чикаго Блэкхоукс6943
16 Сан-Хосе Шаркс6839

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