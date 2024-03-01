Эдмонтон Ойлерз - Баффало Сэйбрз 22 Марта прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
22 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кори Сиврет (Милгров, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 22 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Баффало Сэйбрз
Баффало
|74
|вр
|Стюарт Скиннер
|30
|вр
|Кэлвин Пикар
|2
|зщ
|Эван Бушар
|14
|зщ
|Маттиас Экхольм
|51
|зщ
|Трой Стечер
|25
|зщ
|Дарнелл Нурс
|5
|зщ
|Коди Сеси
|27
|зщ
|Бретт Кулак
|18
|нп
|Зак Хайман
|97
|нп
|Коннор Макдэвид
|91
|нп
|Эвандер Кейн
|37
|нп
|Уоррен Фёгеле
|29
|нп
|Леон Драйзайтль
|71
|нп
|Райан Маклауд
|90
|нп
|Кори Перри
|19
|нп
|Адам Хенрик
|93
|нп
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|28
|нп
|Коннор Браун
|39
|нп
|Сэм Кэррик
|13
|нп
|Маттиас Янмарк
|1
|вр
|Укко-Пекка Луукконен
|27
|вр
|Девон Леви
|4
|зщ
|Боуэн Байрэм
|26
|зщ
|Расмус Далин
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|25
|зщ
|Оуэн Пауэр
|75
|зщ
|Коннор Клифтон
|78
|зщ
|Джейкоб Брайсон
|89
|нп
|Алекс Так
|72
|нп
|Тейдж Томпсон
|77
|нп
|Джон-Джейсон Петерка
|9
|нп
|Закари Бенсон
|24
|нп
|Дилан Козенс
|12
|нп
|Джордан Гринвей
|28
|нп
|Земгус Гиргенсонс
|19
|нп
|Пейтон Кребс
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|71
|нп
|Виктор Олофссон
|17
|нп
|Тайсон Джост
|13
|нп
|Лукаш Роусек
Главные тренеры
|Крис Ноблох
|Дон Гранато
История личных встреч
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|07.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|19.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|18.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|13.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|03.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|09.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|05.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|15.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|24.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|14.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|19.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|16.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бостон Брюинз
|70
|97
|2
|Флорида Пантерз
|68
|94
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|69
|94
|4
|Каролина Харрикейнз
|69
|92
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|68
|87
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|68
|80
|7
|Филадельфия Флайерз
|69
|78
|8
|Детройт Ред Уингз
|69
|76
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|75
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|68
|73
|11
|Баффало Сэйбрз
|70
|71
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|69
|70
|13
|Питтсбург Пингвинз
|68
|69
|14
|Монреаль Канадиенс
|68
|62
|15
|Оттава Сенаторз
|67
|60
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|69
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|69
|94
|2
|Виннипег Джетс
|68
|93
|3
|Колорадо Эвеланш
|69
|93
|4
|Даллас Старз
|70
|93
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|66
|86
|6
|Нэшвилл Предаторз
|69
|84
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|69
|83
|8
|Вегас Голден Найтс
|68
|79
|9
|Миннесота Уайлд
|70
|76
|10
|Сент-Луис Блюз
|69
|75
|11
|Калгари Флэймз
|68
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|67
|68
|13
|Аризона Койотс
|69
|61
|14
|Анахайм Дакс
|69
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|69
|43
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|68
|39