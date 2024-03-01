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Сальвадор - Аргентина 23 Марта прямая трансляция

23 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Сальвадор
Аргентина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сальвадор - Аргентина, которое состоится 23 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сальвадор
Аргентина
История личных встреч
28.03.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Сальвадор0 : 2Аргентина
03.02.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 0Сальвадор
21.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Сальвадор
17.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Сальвадор
05.07.2023Золотой кубок КОНКАКАФГруппа C. 3-й тур2 : 2Сальвадор
01.07.2023Золотой кубок КОНКАКАФГруппа C. 2-й турСальвадор0 : 0
22.11.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 6-й тур0 : 1Аргентина
17.11.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 5-й турАргентина0 : 2
18.10.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 4-й тур0 : 2Аргентина
13.10.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 3-й турАргентина1 : 0
12.09.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 2-й тур0 : 3Аргентина

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