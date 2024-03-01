Сальвадор - Аргентина 23 Марта прямая трансляция
23 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сальвадор - Аргентина, которое состоится 23 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сальвадор
Аргентина
История личных встреч
|28.03.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2
|03.02.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|21.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|17.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|05.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа C. 3-й тур
|2 : 2
|01.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа C. 2-й тур
|0 : 0
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|0 : 1
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 2
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|0 : 2
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 0
|12.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 3