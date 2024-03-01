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Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 23 Марта прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
23 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 23 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
Канада Спенсер Карбери
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
06.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 6Каролина Харрикейнз
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2 БВашингтон Кэпиталз
19.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 1Вашингтон Кэпиталз
15.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3Каролина Харрикейнз
01.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2 БВашингтон Кэпиталз
29.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 6Каролина Харрикейнз
19.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 4 БВашингтон Кэпиталз
04.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 0Каролина Харрикейнз
28.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 4Вашингтон Кэпиталз
29.07.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Вашингтон Кэпиталз3 : 2Каролина Харрикейнз
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 7
19.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Вашингтон Кэпиталз
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Вашингтон Кэпиталз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Вашингтон Кэпиталз
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Вашингтон Кэпиталз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2 ОТ
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Каролина Харрикейнз
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 7Каролина Харрикейнз
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 БКаролина Харрикейнз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7197
2 Нью-Йорк Рейнджерс7096
3 Флорида Пантерз6994
4 Каролина Харрикейнз7094
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6982
7 Филадельфия Флайерз7079
8 Детройт Ред Уингз7078
9 Вашингтон Кэпиталз6875
10 Нью-Йорк Айлендерс6973
11 Нью-Джерси Дэвилз7072
12 Баффало Сэйбрз7171
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6962
15 Оттава Сенаторз6860
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс7096
2 Виннипег Джетс6993
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз7093
5 Эдмонтон Ойлерз6788
6 Нэшвилл Предаторз7086
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6981
9 Сент-Луис Блюз7077
10 Миннесота Уайлд7076
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6868
13 Аризона Койотс6961
14 Анахайм Дакс7051
15 Чикаго Блэкхоукс7043
16 Сан-Хосе Шаркс6939

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