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Колорадо Эвеланш - Коламбус Блю Джекетс 23 Марта прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
23 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Коламбус Блю Джекетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 23 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
Канада Паскаль Венсан
История личных встреч
05.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 5Колорадо Эвеланш
04.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 3Коламбус Блю Джекетс
07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2Колорадо Эвеланш
04.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 5 ОТКоламбус Блю Джекетс
09.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 2Колорадо Эвеланш
10.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Коламбус Блю Джекетс
06.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 6Коламбус Блю Джекетс
10.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2Колорадо Эвеланш
09.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
05.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 0Коламбус Блю Джекетс
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Колорадо Эвеланш
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Колорадо Эвеланш
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 1 ОТ
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 6
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3 Б
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Коламбус Блю Джекетс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7197
2 Нью-Йорк Рейнджерс7096
3 Флорида Пантерз6994
4 Каролина Харрикейнз7094
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6982
7 Филадельфия Флайерз7079
8 Детройт Ред Уингз7078
9 Вашингтон Кэпиталз6875
10 Нью-Йорк Айлендерс6973
11 Нью-Джерси Дэвилз7072
12 Баффало Сэйбрз7171
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6962
15 Оттава Сенаторз6860
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс7096
2 Виннипег Джетс6993
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз7093
5 Эдмонтон Ойлерз6788
6 Нэшвилл Предаторз7086
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6981
9 Сент-Луис Блюз7077
10 Миннесота Уайлд7076
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6868
13 Аризона Койотс6961
14 Анахайм Дакс7051
15 Чикаго Блэкхоукс7043
16 Сан-Хосе Шаркс6939

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