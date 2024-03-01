01:44 ()
Свернуть список

Аризона Койотс - Сиэтл Кракен 23 Марта прямая трансляция

Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
23 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Сиэтл Кракен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Сиэтл Кракен, которое состоится 23 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Канада Дэйв Хэкстол
История личных встреч
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 3 БСиэтл Кракен
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4Сиэтл Кракен
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 2Аризона Койотс
04.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен8 : 1Аризона Койотс
23.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Сиэтл Кракен
10.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 5Аризона Койотс
07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 4Сиэтл Кракен
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Аризона Койотс
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 1
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Аризона Койотс
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Аризона Койотс
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Аризона Койотс
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сиэтл Кракен
19.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 6
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 4
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 2
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 5 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7197
2 Нью-Йорк Рейнджерс7096
3 Флорида Пантерз6994
4 Каролина Харрикейнз7094
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6982
7 Филадельфия Флайерз7079
8 Детройт Ред Уингз7078
9 Вашингтон Кэпиталз6875
10 Нью-Йорк Айлендерс6973
11 Нью-Джерси Дэвилз7072
12 Баффало Сэйбрз7171
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6962
15 Оттава Сенаторз6860
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс7096
2 Виннипег Джетс6993
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз7093
5 Эдмонтон Ойлерз6788
6 Нэшвилл Предаторз7086
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6981
9 Сент-Луис Блюз7077
10 Миннесота Уайлд7076
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6868
13 Аризона Койотс6961
14 Анахайм Дакс7051
15 Чикаго Блэкхоукс7043
16 Сан-Хосе Шаркс6939

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close