Аризона Койотс - Сиэтл Кракен 23 Марта прямая трансляция
Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
23 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Сиэтл Кракен, которое состоится 23 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|07.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|04.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|23.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|21.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|19.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бостон Брюинз
|71
|97
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|70
|96
|3
|Флорида Пантерз
|69
|94
|4
|Каролина Харрикейнз
|70
|94
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|68
|87
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|69
|82
|7
|Филадельфия Флайерз
|70
|79
|8
|Детройт Ред Уингз
|70
|78
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|75
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|69
|73
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|70
|72
|12
|Баффало Сэйбрз
|71
|71
|13
|Питтсбург Пингвинз
|68
|69
|14
|Монреаль Канадиенс
|69
|62
|15
|Оттава Сенаторз
|68
|60
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|69
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|70
|96
|2
|Виннипег Джетс
|69
|93
|3
|Колорадо Эвеланш
|69
|93
|4
|Даллас Старз
|70
|93
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|67
|88
|6
|Нэшвилл Предаторз
|70
|86
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|69
|83
|8
|Вегас Голден Найтс
|69
|81
|9
|Сент-Луис Блюз
|70
|77
|10
|Миннесота Уайлд
|70
|76
|11
|Калгари Флэймз
|68
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|68
|68
|13
|Аризона Койотс
|69
|61
|14
|Анахайм Дакс
|70
|51
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|70
|43
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|69
|39