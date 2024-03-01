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Нэшвилл Предаторз - Детройт Ред Уингз 24 Марта прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
24 Марта 2024 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 24 Марта 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
США Дерек Лалонд
История личных встреч
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 4 ОТНэшвилл Предаторз
15.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Детройт Ред Уингз
24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 0Нэшвилл Предаторз
23.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 1Детройт Ред Уингз
08.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 5Нэшвилл Предаторз
09.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 7Нэшвилл Предаторз
07.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 3 БНэшвилл Предаторз
26.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз7 : 1Детройт Ред Уингз
24.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 0Детройт Ред Уингз
26.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 2Нэшвилл Предаторз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Нэшвилл Предаторз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз8 : 2
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Нэшвилл Предаторз
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нэшвилл Предаторз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТНэшвилл Предаторз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 3
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 3 ОТ
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Детройт Ред Уингз
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 1
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7197
2 Нью-Йорк Рейнджерс7096
3 Флорида Пантерз6994
4 Каролина Харрикейнз7094
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6982
7 Филадельфия Флайерз7079
8 Детройт Ред Уингз7078
9 Вашингтон Кэпиталз6875
10 Нью-Йорк Айлендерс6973
11 Нью-Джерси Дэвилз7072
12 Баффало Сэйбрз7171
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6962
15 Оттава Сенаторз6860
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс7096
2 Виннипег Джетс6993
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз7093
5 Эдмонтон Ойлерз6788
6 Нэшвилл Предаторз7086
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6981
9 Сент-Луис Блюз7077
10 Миннесота Уайлд7076
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6868
13 Аризона Койотс6961
14 Анахайм Дакс7051
15 Чикаго Блэкхоукс7043
16 Сан-Хосе Шаркс6939

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