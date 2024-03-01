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Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз 24 Марта прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
24 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Грэм Скиллитер (Ла Ронж, Канада)
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз, которое состоится 24 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
Канада Пол Морис
История личных встреч
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 4Флорида Пантерз
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
24.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 2Флорида Пантерз
02.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Флорида Пантерз
30.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
09.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3Флорида Пантерз
17.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
10.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 6 БФлорида Пантерз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 4
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Нью-Йорк Рейнджерс
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз0 : 3
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 5
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Флорида Пантерз
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Флорида Пантерз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7297
2 Нью-Йорк Рейнджерс7096
3 Каролина Харрикейнз7195
4 Флорида Пантерз6994
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6982
7 Филадельфия Флайерз7181
8 Детройт Ред Уингз7078
9 Вашингтон Кэпиталз6977
10 Нью-Йорк Айлендерс7075
11 Нью-Джерси Дэвилз7072
12 Баффало Сэйбрз7171
13 Питтсбург Пингвинз6969
14 Монреаль Канадиенс6962
15 Оттава Сенаторз6860
16 Коламбус Блю Джекетс7058
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс7096
2 Колорадо Эвеланш7095
3 Даллас Старз7195
4 Виннипег Джетс7093
5 Эдмонтон Ойлерз6788
6 Нэшвилл Предаторз7086
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6981
9 Сент-Луис Блюз7077
10 Миннесота Уайлд7076
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6969
13 Аризона Койотс7063
14 Анахайм Дакс7051
15 Чикаго Блэкхоукс7043
16 Сан-Хосе Шаркс6939

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