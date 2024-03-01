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Ванкувер Кэнакс - Калгари Флэймз 24 Марта прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
24 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Том Хмелевски (Колорадо-Спрингс, Канада);
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Калгари Флэймз, которое состоится 24 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
Канада Рик Токкет
Канада Райан Хаска
История личных встреч
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4Ванкувер Кэнакс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 2Ванкувер Кэнакс
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс3 : 1Калгари Флэймз
25.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз10 : 0Ванкувер Кэнакс
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2 БКалгари Флэймз
01.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 5 ОТКалгари Флэймз
01.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2Ванкувер Кэнакс
15.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4 БВанкувер Кэнакс
26.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз4 : 0Ванкувер Кэнакс
26.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс2 : 3 ОТКалгари Флэймз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 1
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 2
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4 ОТ
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 0
19.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 5
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 2
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 1
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 6
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Калгари Флэймз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7297
2 Нью-Йорк Рейнджерс7096
3 Каролина Харрикейнз7195
4 Флорида Пантерз6994
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6982
7 Филадельфия Флайерз7181
8 Детройт Ред Уингз7078
9 Вашингтон Кэпиталз6977
10 Нью-Йорк Айлендерс7075
11 Нью-Джерси Дэвилз7072
12 Баффало Сэйбрз7171
13 Питтсбург Пингвинз6969
14 Монреаль Канадиенс6962
15 Оттава Сенаторз6860
16 Коламбус Блю Джекетс7058
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс7096
2 Колорадо Эвеланш7095
3 Даллас Старз7195
4 Виннипег Джетс7093
5 Эдмонтон Ойлерз6788
6 Нэшвилл Предаторз7086
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6981
9 Сент-Луис Блюз7077
10 Миннесота Уайлд7076
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6969
13 Аризона Койотс7063
14 Анахайм Дакс7051
15 Чикаго Блэкхоукс7043
16 Сан-Хосе Шаркс6939

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