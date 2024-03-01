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Оттава Сенаторз - Эдмонтон Ойлерз 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
25 Марта 2024 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 25 Марта 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
Канада Жак Мартен (и.о.)
Канада Крис Ноблох
История личных встреч
07.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 1Оттава Сенаторз
15.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 3Оттава Сенаторз
11.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 6Эдмонтон Ойлерз
01.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 6Оттава Сенаторз
09.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 3Эдмонтон Ойлерз
08.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 4Эдмонтон Ойлерз
13.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 2Оттава Сенаторз
11.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз7 : 1Оттава Сенаторз
09.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2Оттава Сенаторз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 5
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Оттава Сенаторз
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 7
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТОттава Сенаторз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 БОттава Сенаторз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз8 : 3
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2 ОТ
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3 ОТ
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз7 : 2
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Эдмонтон Ойлерз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7297
2 Нью-Йорк Рейнджерс7096
3 Каролина Харрикейнз7195
4 Флорида Пантерз6994
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6982
7 Филадельфия Флайерз7181
8 Детройт Ред Уингз7078
9 Вашингтон Кэпиталз6977
10 Нью-Йорк Айлендерс7075
11 Нью-Джерси Дэвилз7072
12 Баффало Сэйбрз7171
13 Питтсбург Пингвинз6969
14 Монреаль Канадиенс6962
15 Оттава Сенаторз6860
16 Коламбус Блю Джекетс7058
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс7096
2 Колорадо Эвеланш7095
3 Даллас Старз7195
4 Виннипег Джетс7093
5 Эдмонтон Ойлерз6788
6 Нэшвилл Предаторз7086
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6981
9 Сент-Луис Блюз7077
10 Миннесота Уайлд7076
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6969
13 Аризона Койотс7063
14 Анахайм Дакс7051
15 Чикаго Блэкхоукс7043
16 Сан-Хосе Шаркс6939

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