Филадельфия Флайерз - Флорида Пантерз 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
25 Марта 2024 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Флорида Пантерз, которое состоится 25 Марта 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Пол Морис
История личных встреч
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|07.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|28.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|20.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|11.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|25.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|14.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|11.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бостон Брюинз
|72
|97
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|70
|96
|3
|Каролина Харрикейнз
|71
|95
|4
|Флорида Пантерз
|69
|94
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|68
|87
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|69
|82
|7
|Филадельфия Флайерз
|71
|81
|8
|Детройт Ред Уингз
|70
|78
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|69
|77
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|70
|75
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|70
|72
|12
|Баффало Сэйбрз
|71
|71
|13
|Питтсбург Пингвинз
|69
|69
|14
|Монреаль Канадиенс
|69
|62
|15
|Оттава Сенаторз
|68
|60
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|70
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|70
|96
|2
|Колорадо Эвеланш
|70
|95
|3
|Даллас Старз
|71
|95
|4
|Виннипег Джетс
|70
|93
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|67
|88
|6
|Нэшвилл Предаторз
|70
|86
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|69
|83
|8
|Вегас Голден Найтс
|69
|81
|9
|Сент-Луис Блюз
|70
|77
|10
|Миннесота Уайлд
|70
|76
|11
|Калгари Флэймз
|68
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|69
|69
|13
|Аризона Койотс
|70
|63
|14
|Анахайм Дакс
|70
|51
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|70
|43
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|69
|39