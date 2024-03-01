Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
25 Марта 2024 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 25 Марта 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
|Патрик Руа
|Трэвис Грин (и.о.)
История личных встреч
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 5
|28.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|10.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|21.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|07.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|28.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|03.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|16.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бостон Брюинз
|72
|97
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|70
|96
|3
|Каролина Харрикейнз
|71
|95
|4
|Флорида Пантерз
|69
|94
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|68
|87
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|69
|82
|7
|Филадельфия Флайерз
|71
|81
|8
|Детройт Ред Уингз
|70
|78
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|69
|77
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|70
|75
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|70
|72
|12
|Баффало Сэйбрз
|71
|71
|13
|Питтсбург Пингвинз
|69
|69
|14
|Монреаль Канадиенс
|69
|62
|15
|Оттава Сенаторз
|68
|60
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|70
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|70
|96
|2
|Колорадо Эвеланш
|70
|95
|3
|Даллас Старз
|71
|95
|4
|Виннипег Джетс
|70
|93
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|67
|88
|6
|Нэшвилл Предаторз
|70
|86
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|69
|83
|8
|Вегас Голден Найтс
|69
|81
|9
|Сент-Луис Блюз
|70
|77
|10
|Миннесота Уайлд
|70
|76
|11
|Калгари Флэймз
|68
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|69
|69
|13
|Аризона Койотс
|70
|63
|14
|Анахайм Дакс
|70
|51
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|70
|43
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|69
|39