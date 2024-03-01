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Аризона Койотс - Даллас Старз 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
25 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Даллас Старз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Даллас Старз, которое состоится 25 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Канада Питер Дебур
История личных встреч
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 2Аризона Койотс
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТАризона Койотс
25.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз7 : 0Аризона Койотс
01.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Даллас Старз
02.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 2Аризона Койотс
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 0Аризона Койотс
04.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 7Даллас Старз
28.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз4 : 3 ОТАризона Койотс
28.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4 ОТАризона Койотс
21.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 1Даллас Старз
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 1 ОТ
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 2Аризона Койотс
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 1
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Аризона Койотс
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Аризона Койотс
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 2
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 2Аризона Койотс
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 6
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс7198
2 Бостон Брюинз7297
3 Флорида Пантерз7095
4 Каролина Харрикейнз7195
5 Торонто Мэйпл Лифс6989
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7083
7 Филадельфия Флайерз7181
8 Вашингтон Кэпиталз7079
9 Детройт Ред Уингз7178
10 Нью-Йорк Айлендерс7075
11 Нью-Джерси Дэвилз7172
12 Баффало Сэйбрз7171
13 Питтсбург Пингвинз6969
14 Оттава Сенаторз6962
15 Монреаль Канадиенс6962
16 Коламбус Блю Джекетс7158
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс7198
2 Колорадо Эвеланш7095
3 Даллас Старз7195
4 Виннипег Джетс7193
5 Эдмонтон Ойлерз6888
6 Нэшвилл Предаторз7188
7 Лос-Анджелес Кингз7085
8 Вегас Голден Найтс7083
9 Сент-Луис Блюз7179
10 Миннесота Уайлд7177
11 Калгари Флэймз6971
12 Сиэтл Кракен6969
13 Аризона Койотс7063
14 Анахайм Дакс7051
15 Чикаго Блэкхоукс7145
16 Сан-Хосе Шаркс7040

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