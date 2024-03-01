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Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
25 Марта 2024 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Тампа-Бэй Лайтнинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 25 Марта 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
США Грег Кронин
Канада Джон Купер
История личных встреч
14.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 1Анахайм Дакс
22.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 1Анахайм Дакс
27.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
15.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 ОТАнахайм Дакс
22.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс5 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
01.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
24.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 2Анахайм Дакс
01.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
28.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 3Анахайм Дакс
13.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 0
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 4
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Анахайм Дакс
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 0Анахайм Дакс
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Анахайм Дакс
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс7198
2 Бостон Брюинз7297
3 Флорида Пантерз7095
4 Каролина Харрикейнз7195
5 Торонто Мэйпл Лифс6989
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7083
7 Филадельфия Флайерз7181
8 Вашингтон Кэпиталз7079
9 Детройт Ред Уингз7178
10 Нью-Йорк Айлендерс7075
11 Нью-Джерси Дэвилз7172
12 Баффало Сэйбрз7171
13 Питтсбург Пингвинз6969
14 Оттава Сенаторз6962
15 Монреаль Канадиенс6962
16 Коламбус Блю Джекетс7158
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс7198
2 Колорадо Эвеланш7095
3 Даллас Старз7195
4 Виннипег Джетс7193
5 Эдмонтон Ойлерз6888
6 Нэшвилл Предаторз7188
7 Лос-Анджелес Кингз7085
8 Вегас Голден Найтс7083
9 Сент-Луис Блюз7179
10 Миннесота Уайлд7177
11 Калгари Флэймз6971
12 Сиэтл Кракен6969
13 Аризона Койотс7063
14 Анахайм Дакс7051
15 Чикаго Блэкхоукс7145
16 Сан-Хосе Шаркс7040

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