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Калгари Флэймз - Баффало Сэйбрз 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
25 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Баффало Сэйбрз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 25 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
Канада Райан Хаска
США Дон Гранато
История личных встреч
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4Калгари Флэймз
11.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 7Калгари Флэймз
21.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 6Баффало Сэйбрз
19.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз0 : 1 ОТБаффало Сэйбрз
19.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 5Калгари Флэймз
06.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 3Баффало Сэйбрз
28.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 ОТКалгари Флэймз
17.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4 ОТБаффало Сэйбрз
31.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 2 ОТКалгари Флэймз
08.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 5Калгари Флэймз
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Калгари Флэймз
19.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 5
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 2
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 1
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 6
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 3Баффало Сэйбрз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Баффало Сэйбрз
19.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Баффало Сэйбрз
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Баффало Сэйбрз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс7198
2 Бостон Брюинз7297
3 Флорида Пантерз7095
4 Каролина Харрикейнз7195
5 Торонто Мэйпл Лифс6989
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7083
7 Филадельфия Флайерз7181
8 Вашингтон Кэпиталз7079
9 Детройт Ред Уингз7178
10 Нью-Йорк Айлендерс7075
11 Нью-Джерси Дэвилз7172
12 Баффало Сэйбрз7171
13 Питтсбург Пингвинз6969
14 Оттава Сенаторз6962
15 Монреаль Канадиенс6962
16 Коламбус Блю Джекетс7158
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс7198
2 Колорадо Эвеланш7095
3 Даллас Старз7195
4 Виннипег Джетс7193
5 Эдмонтон Ойлерз6888
6 Нэшвилл Предаторз7188
7 Лос-Анджелес Кингз7085
8 Вегас Голден Найтс7083
9 Сент-Луис Блюз7179
10 Миннесота Уайлд7177
11 Калгари Флэймз6971
12 Сиэтл Кракен6969
13 Аризона Койотс7063
14 Анахайм Дакс7051
15 Чикаго Блэкхоукс7145
16 Сан-Хосе Шаркс7040

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