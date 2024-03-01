Калгари Флэймз - Баффало Сэйбрз 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
25 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 25 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Дон Гранато
История личных встреч
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|11.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|21.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|19.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 ОТ
|19.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|06.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|31.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|08.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|19.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 3
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|19.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|16.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|71
|98
|2
|Бостон Брюинз
|72
|97
|3
|Флорида Пантерз
|70
|95
|4
|Каролина Харрикейнз
|71
|95
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|69
|89
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|70
|83
|7
|Филадельфия Флайерз
|71
|81
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|70
|79
|9
|Детройт Ред Уингз
|71
|78
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|70
|75
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|71
|72
|12
|Баффало Сэйбрз
|71
|71
|13
|Питтсбург Пингвинз
|69
|69
|14
|Оттава Сенаторз
|69
|62
|15
|Монреаль Канадиенс
|69
|62
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|71
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|71
|98
|2
|Колорадо Эвеланш
|70
|95
|3
|Даллас Старз
|71
|95
|4
|Виннипег Джетс
|71
|93
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|68
|88
|6
|Нэшвилл Предаторз
|71
|88
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|70
|85
|8
|Вегас Голден Найтс
|70
|83
|9
|Сент-Луис Блюз
|71
|79
|10
|Миннесота Уайлд
|71
|77
|11
|Калгари Флэймз
|69
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|69
|69
|13
|Аризона Койотс
|70
|63
|14
|Анахайм Дакс
|70
|51
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|71
|45
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|70
|40