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Грузия - Греция 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
26 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Путь C. Финал
Грузия
Греция

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Греция, которое состоится 26 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Путь C. Финал, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия
Греция
Главные тренеры
Франция Вилли Саньоль
Уругвай Густаво Пойет
История личных встреч
09.10.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа B. 7-й тур Грузия0 : 2Греция
31.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа B. 3-й тур Греция1 : 1Грузия
11.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа F. 10-й тур Грузия1 : 2Греция
03.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа F. 1-й тур Греция1 : 1Грузия
21.03.2024 ЧЕ-2024 - квалификация Путь C. 1/2 финала Грузия2 : 0
19.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 10-й тур 3 : 1Грузия
16.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 9-й тур Грузия2 : 2
15.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 8-й тур Грузия4 : 0
12.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Грузия8 : 0
21.03.2024 ЧЕ-2024 - квалификация Путь C. 1/2 финала Греция5 : 0
21.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 10-й тур Греция2 : 2
17.11.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Греция2 : 0
16.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 8-й тур Греция0 : 1
13.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 7-й тур 0 : 2Греция
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию стыкового матча к Евро-2024: Грузия — Греция. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Путь A. 1/2 финала
Польша
Эстония
5 : 1
Уэльс
Финляндия
4 : 1
Путь B. 1/2 финала
Израиль
Исландия
1 : 4
Босния и Герцеговина
Украина
1 : 2
Путь C. 1/2 финала
Грузия
Люксембург
2 : 0
Греция
Казахстан
5 : 0
Путь A. Финал
Уэльс
Польша
26.03
Путь B. Финал
Украина
Исландия
26.03
Путь C. Финал
Грузия
Греция
26.03

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