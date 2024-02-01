Грузия - Греция 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
26 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Путь C. Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Греция, которое состоится 26 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Путь C. Финал, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грузия
Греция
Главные тренеры
|Вилли Саньоль
|Густаво Пойет
История личных встреч
|09.10.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. 7-й тур
|0 : 2
|31.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|11.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа F. 10-й тур
|1 : 2
|03.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|1 : 1
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь C. 1/2 финала
|2 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|2 : 2
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 8-й тур
|4 : 0
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|8 : 0
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь C. 1/2 финала
|5 : 0
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 10-й тур
|2 : 2
|17.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию стыкового матча к Евро-2024: Грузия — Греция. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Путь A. 1/2 финала
| Польша
Эстония
|5 : 1
| Уэльс
Финляндия
|4 : 1
Путь B. 1/2 финала
| Израиль
Исландия
|1 : 4
| Босния и Герцеговина
Украина
|1 : 2
Путь C. 1/2 финала
| Грузия
Люксембург
|2 : 0
| Греция
Казахстан
|5 : 0
Путь A. Финал
| Уэльс
Польша
|26.03
Путь B. Финал
| Украина
Исландия
|26.03
Путь C. Финал
| Грузия
Греция
|26.03