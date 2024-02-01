Ванкувер Кэнакс - Лос-Анджелес Кингз 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
26 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Том Хмелевски (Колорадо-Спрингс, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 26 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
|31
|вр
|Артур Шилов
|29
|вр
|Кейси Десмит
|7
|зщ
|Карсон Суси
|82
|зщ
|Иэн Коул
|91
|зщ
|Никита Задоров
|17
|зщ
|Филип Гронек
|43
|зщ
|Куинн Хьюз
|57
|зщ
|Тайлер Майерс
|9
|нп
|Джей Ти Миллер
|24
|нп
|Пиус Зутер
|88
|нп
|Нильс Оман
|65
|нп
|Илья Михеев
|23
|нп
|Элиас Линдхольм
|18
|нп
|Сэм Лафферти
|34
|нп
|Филлип Ди Джузеппе
|6
|нп
|Брок Бёзер
|21
|нп
|Нильс Хёгландер
|40
|нп
|Элиас Петтерссон
|8
|нп
|Конор Гарланд
|92
|нп
|Василий Подколзин
|31
|вр
|Давид Риттих
|39
|вр
|Кэм Тальбо
|43
|зщ
|Якоб Муврар
|5
|зщ
|Андреас Энглунд
|21
|зщ
|Джордан Спенс
|84
|зщ
|Владислав Гавриков
|3
|зщ
|Мэтт Рой
|8
|зщ
|Дрю Даути
|44
|зщ
|Майки Андерсон
|24
|нп
|Филлип Дано
|61
|нп
|Тревор Льюис
|46
|нп
|Блейк Лизотт
|78
|нп
|Алекс Лаферрье
|80
|нп
|Пьер-Люк Дюбуа
|33
|нп
|Виктор Арвидссон
|12
|нп
|Тревор Мур
|9
|нп
|Адриан Кемпе
|22
|нп
|Кевин Фиала
|55
|нп
|Куинтон Байфилд
|11
|нп
|Анже Копитар
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Джим Хиллер (и.о.)
История личных встреч
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|03.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|19.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|29.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|31.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|07.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|29.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|14.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|21.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|16.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|71
|98
|2
|Флорида Пантерз
|71
|97
|3
|Каролина Харрикейнз
|72
|97
|4
|Бостон Брюинз
|72
|97
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|70
|89
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|71
|85
|7
|Филадельфия Флайерз
|72
|81
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|70
|79
|9
|Детройт Ред Уингз
|71
|78
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|71
|75
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|72
|74
|12
|Баффало Сэйбрз
|72
|73
|13
|Питтсбург Пингвинз
|70
|70
|14
|Оттава Сенаторз
|70
|64
|15
|Монреаль Канадиенс
|70
|64
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|71
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|71
|98
|2
|Колорадо Эвеланш
|71
|97
|3
|Даллас Старз
|72
|97
|4
|Виннипег Джетс
|71
|93
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|69
|88
|6
|Нэшвилл Предаторз
|71
|88
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|70
|85
|8
|Вегас Голден Найтс
|70
|83
|9
|Сент-Луис Блюз
|71
|79
|10
|Миннесота Уайлд
|71
|77
|11
|Калгари Флэймз
|70
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|70
|69
|13
|Аризона Койотс
|71
|63
|14
|Анахайм Дакс
|71
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|71
|45
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|70
|40