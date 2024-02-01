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Ванкувер Кэнакс - Лос-Анджелес Кингз 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
26 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Том Хмелевски (Колорадо-Спрингс, Канада);
Ванкувер Кэнакс
Лос-Анджелес Кингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 26 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
31 Латвия вр Артур Шилов
29 США вр Кейси Десмит
7 Канада зщ Карсон Суси
82 США зщ Иэн Коул
91 Россия зщ Никита Задоров
17 Чехия зщ Филип Гронек
43 США зщ Куинн Хьюз
57 Канада зщ Тайлер Майерс
9 США нп Джей Ти Миллер
24 Швейцария нп Пиус Зутер
88 Швеция нп Нильс Оман
65 Россия нп Илья Михеев
23 Швеция нп Элиас Линдхольм
18 США нп Сэм Лафферти
34 Канада нп Филлип Ди Джузеппе
6 США нп Брок Бёзер
21 Швеция нп Нильс Хёгландер
40 Швеция нп Элиас Петтерссон
8 США нп Конор Гарланд
92 Россия нп Василий Подколзин
31 Чехия вр Давид Риттих
39 Канада вр Кэм Тальбо
43 Швеция зщ Якоб Муврар
5 Швеция зщ Андреас Энглунд
21 Канада зщ Джордан Спенс
84 Россия зщ Владислав Гавриков
3 США зщ Мэтт Рой
8 Канада зщ Дрю Даути
44 США зщ Майки Андерсон
24 Канада нп Филлип Дано
61 США нп Тревор Льюис
46 США нп Блейк Лизотт
78 США нп Алекс Лаферрье
80 Канада нп Пьер-Люк Дюбуа
33 Швеция нп Виктор Арвидссон
12 США нп Тревор Мур
9 Швеция нп Адриан Кемпе
22 Швейцария нп Кевин Фиала
55 Канада нп Куинтон Байфилд
11 Словения нп Анже Копитар
Главные тренеры
Канада Рик Токкет
Канада Джим Хиллер (и.о.)
История личных встреч
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 2 ОТВанкувер Кэнакс
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 5Лос-Анджелес Кингз
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 0Ванкувер Кэнакс
03.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 4Лос-Анджелес Кингз
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3 БВанкувер Кэнакс
19.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 1Лос-Анджелес Кингз
29.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
31.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 1 БВанкувер Кэнакс
07.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 0Лос-Анджелес Кингз
29.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2Лос-Анджелес Кингз
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 2
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 1
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 2
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4 ОТ
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТ
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 0
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 2
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Лос-Анджелес Кингз
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 5Лос-Анджелес Кингз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс7198
2 Флорида Пантерз7197
3 Каролина Харрикейнз7297
4 Бостон Брюинз7297
5 Торонто Мэйпл Лифс7089
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7185
7 Филадельфия Флайерз7281
8 Вашингтон Кэпиталз7079
9 Детройт Ред Уингз7178
10 Нью-Йорк Айлендерс7175
11 Нью-Джерси Дэвилз7274
12 Баффало Сэйбрз7273
13 Питтсбург Пингвинз7070
14 Оттава Сенаторз7064
15 Монреаль Канадиенс7064
16 Коламбус Блю Джекетс7158
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс7198
2 Колорадо Эвеланш7197
3 Даллас Старз7297
4 Виннипег Джетс7193
5 Эдмонтон Ойлерз6988
6 Нэшвилл Предаторз7188
7 Лос-Анджелес Кингз7085
8 Вегас Голден Найтс7083
9 Сент-Луис Блюз7179
10 Миннесота Уайлд7177
11 Калгари Флэймз7071
12 Сиэтл Кракен7069
13 Аризона Койотс7163
14 Анахайм Дакс7152
15 Чикаго Блэкхоукс7145
16 Сан-Хосе Шаркс7040

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