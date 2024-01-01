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Аризона Койотс - Нью-Йорк Рейнджерс 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
31 Марта 2024 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Нью-Йорк Рейнджерс

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Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 31 Марта 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1Аризона Койотс
14.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Аризона Койотс
31.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
23.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс7 : 3Аризона Койотс
16.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
23.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3 ОТАризона Койотс
07.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
15.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 ОТАризона Койотс
07.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 2 БНью-Йорк Рейнджерс
27.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Аризона Койотс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс8 : 4
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 2
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 1 ОТ
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Аризона Койотс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 БНью-Йорк Рейнджерс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 5 ОТ
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 Б
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс73102
2 Каролина Харрикейнз7499
3 Бостон Брюинз7499
4 Флорида Пантерз7397
5 Торонто Мэйпл Лифс7291
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
7 Филадельфия Флайерз7482
8 Вашингтон Кэпиталз7281
9 Детройт Ред Уингз7379
10 Нью-Йорк Айлендерс7277
11 Нью-Джерси Дэвилз7376
12 Питтсбург Пингвинз7274
13 Баффало Сэйбрз7373
14 Оттава Сенаторз7268
15 Монреаль Канадиенс7268
16 Коламбус Блю Джекетс7358
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз74101
2 Ванкувер Кэнакс7398
3 Колорадо Эвеланш7398
4 Виннипег Джетс7394
5 Эдмонтон Ойлерз7192
6 Нэшвилл Предаторз7390
7 Вегас Голден Найтс7388
8 Лос-Анджелес Кингз7287
9 Сент-Луис Блюз7382
10 Миннесота Уайлд7279
11 Сиэтл Кракен7273
12 Калгари Флэймз7271
13 Аризона Койотс7367
14 Анахайм Дакс7352
15 Чикаго Блэкхоукс7347
16 Сан-Хосе Шаркс7240

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