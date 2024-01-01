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Колорадо Эвеланш - Нэшвилл Предаторз 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
31 Марта 2024 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 31 Марта 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
Канада Эндрю Брюнетт
История личных встреч
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 1Колорадо Эвеланш
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 3Колорадо Эвеланш
15.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4Колорадо Эвеланш
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
18.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 1Нэшвилл Предаторз
11.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 3Нэшвилл Предаторз
10.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч Нэшвилл Предаторз3 : 5Колорадо Эвеланш
07.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Нэшвилл Предаторз3 : 7Колорадо Эвеланш
06.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Колорадо Эвеланш2 : 1 ОТНэшвилл Предаторз
04.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Колорадо Эвеланш7 : 2Нэшвилл Предаторз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 3 Б
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 2
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 4 ОТ
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 1
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Колорадо Эвеланш
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 4Нэшвилл Предаторз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 4 ОТ
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 0
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Нэшвилл Предаторз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз8 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс73102
2 Каролина Харрикейнз7499
3 Бостон Брюинз7499
4 Флорида Пантерз7397
5 Торонто Мэйпл Лифс7291
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
7 Филадельфия Флайерз7482
8 Вашингтон Кэпиталз7281
9 Детройт Ред Уингз7379
10 Нью-Йорк Айлендерс7277
11 Нью-Джерси Дэвилз7376
12 Питтсбург Пингвинз7274
13 Баффало Сэйбрз7373
14 Оттава Сенаторз7268
15 Монреаль Канадиенс7268
16 Коламбус Блю Джекетс7358
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз74101
2 Ванкувер Кэнакс7398
3 Колорадо Эвеланш7398
4 Виннипег Джетс7394
5 Эдмонтон Ойлерз7192
6 Нэшвилл Предаторз7390
7 Вегас Голден Найтс7388
8 Лос-Анджелес Кингз7287
9 Сент-Луис Блюз7382
10 Миннесота Уайлд7279
11 Сиэтл Кракен7273
12 Калгари Флэймз7271
13 Аризона Койотс7367
14 Анахайм Дакс7352
15 Чикаго Блэкхоукс7347
16 Сан-Хосе Шаркс7240

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