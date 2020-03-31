Факел - Оренбург 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
31 Марта 2024 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Оренбург, которое состоится 31 Марта 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Давид Деограсия
История личных встреч
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|21.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|0 : 0 4 : 2
|29.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|0 : 1
|22.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|28.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 1
|13.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 0
|31.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 2
|27.02.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|1 : 2
|05.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 2
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|0 : 0
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|0 : 2
|10.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|6 : 0
|03.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|3 : 1
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|0 : 2
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|3 : 1
|10.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Факел» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|20
|40
|2
|Краснодар
|20
|39
|3
|Динамо М
|21
|38
|4
|ЦСКА
|20
|32
|5
|Локомотив М
|20
|32
|6
|Спартак М
|20
|31
|7
|Ростов
|21
|30
|8
|Рубин
|20
|29
|9
|Крылья Советов
|20
|29
|10
|Пари Нижний Новгород
|20
|28
|11
|Факел
|20
|25
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Урал
|20
|19
|14
|Оренбург
|20
|19
| 15
Зона вылета
|Балтика
|20
|14
| 16
Зона вылета
|Сочи
|20
|13