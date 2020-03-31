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Факел - Оренбург 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
31 Марта 2024 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);
Факел
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Оренбург, которое состоится 31 Марта 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
Испания Давид Деограсия
История личных встреч
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Оренбург0 : 2Факел
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Оренбург1 : 2Факел
21.09.2023 Fonbet Кубок России Группа A Оренбург0 : 0 4 : 2Факел
29.08.2023 Fonbet Кубок России Группа A Факел0 : 1Оренбург
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Факел1 : 3Оренбург
28.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Оренбург4 : 1Факел
13.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Факел1 : 0Оренбург
31.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Оренбург0 : 2Факел
27.02.2021 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Оренбург1 : 2Факел
05.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Факел0 : 2Оренбург
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур 0 : 0Факел
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Оренбург0 : 2Факел
10.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур 0 : 2Факел
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур 6 : 0Факел
03.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Факел
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур 3 : 1Оренбург
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Оренбург0 : 2Факел
14.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) 3 : 1Оренбург
10.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Оренбург1 : 0
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур 3 : 0Оренбург
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Факел» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2040
2 Краснодар2039
3 Динамо М2138
4 ЦСКА2032
5 Локомотив М2032
6 Спартак М2031
7 Ростов2130
8 Рубин2029
9 Крылья Советов2029
10 Пари Нижний Новгород2028
11 Факел2025
12 Ахмат2020
13 Урал2019
14 Оренбург2019
15
Зона вылета
Балтика2014
16
Зона вылета
Сочи2013

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