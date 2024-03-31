Рубин - Ахмат 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
31 Марта 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Ахмат, которое состоится 31 Марта 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|16.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 2
|08.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|2 : 1
|17.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|0 : 0
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 1
|30.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 1
|29.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 0
|02.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 0
|18.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|1 : 2
|09.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|4 : 0
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|1 : 3
|13.03.2024
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|1 : 2
|09.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Рубин» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|20
|40
|2
|Краснодар
|20
|39
|3
|Динамо М
|21
|38
|4
|ЦСКА
|20
|32
|5
|Локомотив М
|20
|32
|6
|Спартак М
|20
|31
|7
|Ростов
|21
|30
|8
|Рубин
|20
|29
|9
|Крылья Советов
|20
|29
|10
|Пари Нижний Новгород
|20
|28
|11
|Факел
|20
|25
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Урал
|20
|19
|14
|Оренбург
|20
|19
| 15
Зона вылета
|Балтика
|20
|14
| 16
Зона вылета
|Сочи
|20
|13