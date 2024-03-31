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Рубин - Ахмат 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
31 Марта 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Рубин
Ахмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Ахмат, которое состоится 31 Марта 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
08.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Ахмат0 : 1Рубин
16.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ахмат1 : 1Рубин
07.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Ахмат1 : 2Рубин
08.08.2021 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Рубин2 : 1Ахмат
17.12.2020 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Ахмат0 : 0Рубин
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Рубин1 : 1Ахмат
30.11.2019 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Ахмат1 : 1Рубин
29.07.2019 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Рубин1 : 0Ахмат
02.03.2019 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Рубин1 : 0Ахмат
18.08.2018 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Ахмат1 : 1Рубин
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур 1 : 0Рубин
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур 1 : 2Рубин
09.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Рубин0 : 1
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур 0 : 0Рубин
02.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Рубин
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур 4 : 0Ахмат
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Ахмат1 : 3
13.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 1 : 2Ахмат
09.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур 2 : 0Ахмат
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Ахмат1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Рубин» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2040
2 Краснодар2039
3 Динамо М2138
4 ЦСКА2032
5 Локомотив М2032
6 Спартак М2031
7 Ростов2130
8 Рубин2029
9 Крылья Советов2029
10 Пари Нижний Новгород2028
11 Факел2025
12 Ахмат2020
13 Урал2019
14 Оренбург2019
15
Зона вылета
Балтика2014
16
Зона вылета
Сочи2013

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