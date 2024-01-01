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Локомотив М - Краснодар 31 Марта прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
31 Марта 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Локомотив М
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Краснодар, которое состоится 31 Марта 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Сербия Владимир Ивич
История личных встреч
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Краснодар1 : 1Локомотив М
18.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Локомотив М3 : 2Краснодар
23.11.2022 Фонбет Кубок России Группа A Краснодар1 : 0Локомотив М
14.09.2022 Фонбет Кубок России Группа A Локомотив М2 : 2 3 : 1Краснодар
06.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Краснодар3 : 0Локомотив М
04.05.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Краснодар1 : 0Локомотив М
22.08.2021 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Локомотив М2 : 1Краснодар
11.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Локомотив М4 : 0Краснодар
04.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Локомотив М1 : 1Краснодар
13.12.2020 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Краснодар5 : 0Локомотив М
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур 3 : 1Локомотив М
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Локомотив М4 : 1
14.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Локомотив М1 : 1 6 : 7
10.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Локомотив М2 : 2
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Локомотив М4 : 1
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур 0 : 3Краснодар
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Краснодар1 : 1
12.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 2 : 0Краснодар
08.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур 2 : 1Краснодар
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Краснодар6 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2040
2 Краснодар2039
3 Динамо М2138
4 ЦСКА2032
5 Локомотив М2032
6 Спартак М2031
7 Ростов2130
8 Рубин2029
9 Крылья Советов2029
10 Пари Нижний Новгород2028
11 Факел2025
12 Ахмат2020
13 Урал2019
14 Оренбург2019
15
Зона вылета
Балтика2014
16
Зона вылета
Сочи2013

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