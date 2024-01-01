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Алания - Черноморец 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
31 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 25-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);
Алания
Черноморец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Черноморец, которое состоится 31 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Константин Георгиевич Зырянов
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Черноморец1 : 1Алания
16.11.2019 ПФЛ - Юг 18-й тур Черноморец0 : 1Алания
09.08.2019 ПФЛ - Юг 4-й тур Алания1 : 2Черноморец
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 1Алания
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Алания0 : 0
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 3 : 0Алания
17.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 0Алания
02.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 1Алания
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Черноморец1 : 0
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Черноморец3 : 0
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 2 : 0Черноморец
26.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Черноморец0 : 1
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Черноморец0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2442
2
Повышение
Акрон2341
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2340
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2340
5 Родина2337
6 Алания2336
7 Тюмень2336
8 Енисей2433
9 Нефтехимик2333
10 КАМАЗ2329
11 СКА-Хабаровск2328
12 Торпедо М2328
13 Шинник2327
14 Черноморец2324
15 Ленинградец2324
16
Зона вылета
Сокол2324
17
Зона вылета
Кубань2321
18
Зона вылета
Волгарь2321

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