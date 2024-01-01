Алания - Черноморец 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
31 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 25-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Черноморец, которое состоится 31 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Евгений Игоревич Калешин
|Евгений Игоревич Калешин
|Константин Георгиевич Зырянов
|Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
|17.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 1
|16.11.2019
|ПФЛ - Юг
|18-й тур
|0 : 1
|09.08.2019
|ПФЛ - Юг
|4-й тур
|1 : 2
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 1
|10.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|3 : 0
|17.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 0
|02.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 1
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|3 : 0
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 0
|26.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 1
|19.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|24
|42
| 2
Повышение
|Акрон
|23
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Динамо Мх
|23
|40
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|23
|40
|5
|Родина
|23
|37
|6
|Алания
|23
|36
|7
|Тюмень
|23
|36
|8
|Енисей
|24
|33
|9
|Нефтехимик
|23
|33
|10
|КАМАЗ
|23
|29
|11
|СКА-Хабаровск
|23
|28
|12
|Торпедо М
|23
|28
|13
|Шинник
|23
|27
|14
|Черноморец
|23
|24
|15
|Ленинградец
|23
|24
| 16
Зона вылета
|Сокол
|23
|24
| 17
Зона вылета
|Кубань
|23
|21
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|23
|21