Нефтехимик - Акрон 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
31 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 25-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Акрон, которое состоится 31 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
|22.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 3
|01.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|0 : 0
|05.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|1 : 3
|17.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|3 : 2
|24.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|3 : 4
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 3
|08.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|3 : 0
|26.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 1
|19.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 0
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 3
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 2
|03.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|5 : 3
|24.01.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|24
|42
| 2
Повышение
|Акрон
|23
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Динамо Мх
|23
|40
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|23
|40
|5
|Родина
|23
|37
|6
|Алания
|23
|36
|7
|Тюмень
|23
|36
|8
|Енисей
|24
|33
|9
|Нефтехимик
|23
|33
|10
|КАМАЗ
|23
|29
|11
|СКА-Хабаровск
|23
|28
|12
|Торпедо М
|23
|28
|13
|Шинник
|23
|27
|14
|Черноморец
|23
|24
|15
|Ленинградец
|23
|24
| 16
Зона вылета
|Сокол
|23
|24
| 17
Зона вылета
|Кубань
|23
|21
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|23
|21