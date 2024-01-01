03:03 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 31 марта
Свернуть список

Нефтехимик - Акрон 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
31 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 25-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Нефтехимик
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Акрон, которое состоится 31 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Акрон0 : 0Нефтехимик
22.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Акрон0 : 3Нефтехимик
01.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Нефтехимик0 : 1Акрон
12.03.2022 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Нефтехимик0 : 0Акрон
05.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Акрон1 : 3Нефтехимик
17.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Нефтехимик3 : 2Акрон
24.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Акрон3 : 4Нефтехимик
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 1 : 3Нефтехимик
08.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Нефтехимик2 : 0
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Нефтехимик3 : 0
26.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур 0 : 1Нефтехимик
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Нефтехимик0 : 0
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Акрон2 : 0
09.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 2 : 3Акрон
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Акрон0 : 2
03.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 5 : 3Акрон
24.01.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 0 : 2Акрон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2442
2
Повышение
Акрон2341
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2340
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2340
5 Родина2337
6 Алания2336
7 Тюмень2336
8 Енисей2433
9 Нефтехимик2333
10 КАМАЗ2329
11 СКА-Хабаровск2328
12 Торпедо М2328
13 Шинник2327
14 Черноморец2324
15 Ленинградец2324
16
Зона вылета
Сокол2324
17
Зона вылета
Кубань2321
18
Зона вылета
Волгарь2321

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close