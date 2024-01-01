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Ливерпуль - Брайтон 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
31 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 31 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
62 Ирландия вр Кивин Келлехер
84 Северная Ирландия зщ Конор Брэдли
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
2 Англия зщ Джозеф Гомес
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
3 Япония пз Ватару Эндо
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
7 Колумбия нп Луис Диас
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
2 Гана зщ Тарик Лэмпти
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
3 Бразилия зщ Игор
13 Германия пз Паскаль Грос
11 Шотландия пз Билли Гилмор
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
14 Англия пз Адам Лаллана
10 Парагвай нп Хулио Энсисо
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Ливерпуль
29.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Ливерпуль
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ливерпуль
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ливерпуль3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
12.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Ливерпуль
30.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
03.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ливерпуль0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ливерпуль
08.07.2020 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Ливерпуль
30.11.2019 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ливерпуль2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала 4 : 3 ДВЛиверпуль
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Ливерпуль6 : 1
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 1
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 5Ливерпуль
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 0 : 1Ливерпуль
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 4 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2864
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2864
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2863
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2956
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2853
6 Манчестер Юнайтед2847
7 Вест Хэм Юнайтед2944
8 Брайтон энд Хоув Альбион2842
9 Вулверхэмптон2841
10 Ньюкасл Юнайтед2840
11 Челси2739
12 Фулхэм2938
13 Борнмут2835
14 Кристал Пэлас2829
15 Брентфорд2926
16 Эвертон2825
17 Лутон Таун2922
18
Зона вылета
Ноттингем Форест2921
19
Зона вылета
Бёрнли2917
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2814

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