Ливерпуль - Брайтон 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
31 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 31 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|84
|зщ
|Конор Брэдли
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|3
|пз
|Ватару Эндо
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|7
|нп
|Луис Диас
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|2
|зщ
|Тарик Лэмпти
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|3
|зщ
|Игор
|13
|пз
|Паскаль Грос
|11
|пз
|Билли Гилмор
|24
|пз
|Симон Адингра
|14
|пз
|Адам Лаллана
|10
|нп
|Хулио Энсисо
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|29.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 3
|12.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|03.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|28.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|08.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 3
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 3 ДВ
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|6 : 1
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 5
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|64
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|63
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|53
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|44
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|42
|9
|Вулверхэмптон
|28
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|40
|11
|Челси
|27
|39
|12
|Фулхэм
|29
|38
|13
|Борнмут
|28
|35
|14
|Кристал Пэлас
|28
|29
|15
|Брентфорд
|29
|26
|16
|Эвертон
|28
|25
|17
|Лутон Таун
|29
|22
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|29
|21
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|28
|14