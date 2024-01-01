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Сельта - Райо Вальекано 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
31 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Сельта
Райо Вальекано

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Райо Вальекано, которое состоится 31 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Райо Вальекано
Мадрид
25 Испания вр Висенте Гуайта
22 Испания зщ Хавьер Манкильо
3 Испания зщ Оскар Мингеса
4 Испания зщ Унай Нуньес
28 Испания зщ Карлос Домингес
33 Испания пз Уго Альварес
30 Испания пз Уго Сотело
8 Испания пз Фран Бельтран
17 Кот-д'Ивуар нп Жонатан Бамба
10 Испания нп Яго Аспас
18 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
20 Албания зщ Иван Балиу
16 Гана зщ Абдул Мумин
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
21 Сенегал пз Пате Сисс
17 Испания пз Унай Лопес
23 Испания пз Оскар Мартин
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
7 Испания нп Иси Паласон
18 Испания нп Альваро Гарсия
34 Испания нп Серхио Камельо
Главные тренеры
Испания Рафаэль Бенитес
Испания Франсиско Родригес
История личных встреч
11.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Райо Вальекано0 : 0Сельта
11.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Сельта3 : 0Райо Вальекано
10.11.2022 Испания - Примера 14-й тур Райо Вальекано0 : 0Сельта
05.02.2022 Испания - Примера 23-й тур Сельта2 : 0Райо Вальекано
01.11.2021 Испания - Примера 12-й тур Райо Вальекано0 : 0Сельта
18.05.2019 Испания - Примера 38-й тур Сельта2 : 2Райо Вальекано
11.01.2019 Испания - Примера 19-й тур Райо Вальекано4 : 2Сельта
24.01.2016 Испания - Примера 21-й тур Райо Вальекано3 : 0Сельта
29.08.2015 Испания - Примера 2-й тур Сельта3 : 0Райо Вальекано
11.04.2015 Испания - Примера 31-й тур Сельта6 : 1Райо Вальекано
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 1 : 2Сельта
10.03.2024 Испания - Примера 28-й тур 4 : 0Сельта
01.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Сельта1 : 0
25.02.2024 Испания - Примера 26-й тур 2 : 2Сельта
17.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Сельта1 : 2
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Райо Вальекано2 : 0
10.03.2024 Испания - Примера 28-й тур 1 : 0Райо Вальекано
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Райо Вальекано1 : 1
26.02.2024 Испания - Примера 26-й тур 3 : 0Райо Вальекано
18.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Райо Вальекано1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2972
2
Лига чемпионов
Барселона2964
3
Лига чемпионов
Жирона2962
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2956
5
Лига Европы
Атлетико М2955
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2946
7 Бетис2942
8 Валенсия2840
9 Вильярреал2938
10 Хетафе2938
11 Лас-Пальмас2937
12 Осасуна2936
13 Алавес2932
14 Мальорка2930
15 Райо Вальекано2929
16 Севилья2928
17 Сельта2927
18
Зона вылета
Кадис3025
19
Зона вылета
Гранада2914
20
Зона вылета
Альмерия2913

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