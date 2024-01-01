Сельта - Райо Вальекано 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
31 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Райо Вальекано, которое состоится 31 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Райо Вальекано
Мадрид
|25
|вр
|Висенте Гуайта
|22
|зщ
|Хавьер Манкильо
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|28
|зщ
|Карлос Домингес
|33
|пз
|Уго Альварес
|30
|пз
|Уго Сотело
|8
|пз
|Фран Бельтран
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|21
|пз
|Пате Сисс
|17
|пз
|Унай Лопес
|23
|пз
|Оскар Мартин
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|34
|нп
|Серхио Камельо
Главные тренеры
|Рафаэль Бенитес
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|11.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|11.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|10.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|05.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 0
|01.11.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|18.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|11.01.2019
|Испания - Примера
|19-й тур
|4 : 2
|24.01.2016
|Испания - Примера
|21-й тур
|3 : 0
|29.08.2015
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 0
|11.04.2015
|Испания - Примера
|31-й тур
|6 : 1
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|4 : 0
|01.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|26.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 0
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|72
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|64
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|29
|62
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|29
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|29
|46
|7
|Бетис
|29
|42
|8
|Валенсия
|28
|40
|9
|Вильярреал
|29
|38
|10
|Хетафе
|29
|38
|11
|Лас-Пальмас
|29
|37
|12
|Осасуна
|29
|36
|13
|Алавес
|29
|32
|14
|Мальорка
|29
|30
|15
|Райо Вальекано
|29
|29
|16
|Севилья
|29
|28
|17
|Сельта
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Кадис
|30
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|29
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|29
|13