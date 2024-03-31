Жирона - Бетис 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
31 Марта 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Бетис, которое состоится 31 Марта 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Бетис
Севилья
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|20
|зщ
|Ян Коуту
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|24
|нп
|Порту
|9
|нп
|Артём Довбик
|13
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|6
|зщ
|Херман Песселья
|28
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|8
|пз
|Набиль Фекир
|22
|пз
|Иско
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|10
|нп
|Айосе Перес
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|20.01.2019
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 2
|27.09.2018
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 1
|13.04.2018
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|25.11.2017
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 2
|21.02.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 26-й тур
|2 : 1
|21.09.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|1 : 3
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|26.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 0
|19.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 2
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 1
|22.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: «Жирона» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|72
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|64
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|29
|62
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|29
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|29
|46
|7
|Бетис
|29
|42
|8
|Валенсия
|28
|40
|9
|Вильярреал
|29
|38
|10
|Хетафе
|29
|38
|11
|Лас-Пальмас
|29
|37
|12
|Осасуна
|29
|36
|13
|Алавес
|29
|32
|14
|Мальорка
|29
|30
|15
|Райо Вальекано
|29
|29
|16
|Севилья
|29
|28
|17
|Сельта
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Кадис
|30
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|29
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|29
|13