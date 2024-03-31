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Жирона - Бетис 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
31 Марта 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Жирона
Бетис

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Бетис, которое состоится 31 Марта 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Бетис
Севилья
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
20 Бразилия зщ Ян Коуту
25 Испания зщ Эрик Гарсия
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
5 Испания зщ Давид Лопес
23 Испания пз Иван Мартин
14 Испания пз Алеш Гарсия
8 Украина нп Виктор Цыганков
24 Испания нп Порту
9 Украина нп Артём Довбик
13 Португалия вр Руй Силва
23 Сенегал зщ Юссуф Сабали
6 Аргентина зщ Херман Песселья
28 Марокко зщ Шади Риад
3 Испания зщ Хуан Миранда
4 США пз Джонни Кардозо
5 Аргентина пз Гвидо Родригес
8 Франция пз Набиль Фекир
22 Испания пз Иско
18 Испания пз Пабло Форнальс
10 Испания нп Айосе Перес
Главные тренеры
Испания Анхель Мичел
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
21.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Бетис1 : 1Жирона
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Жирона1 : 2Бетис
18.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Бетис2 : 1Жирона
20.01.2019 Испания - Примера 20-й тур Бетис3 : 2Жирона
27.09.2018 Испания - Примера 6-й тур Жирона0 : 1Бетис
13.04.2018 Испания - Примера 32-й тур Жирона0 : 1Бетис
25.11.2017 Испания - Примера 13-й тур Бетис2 : 2Жирона
21.02.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 26-й тур Бетис2 : 1Жирона
21.09.2014 Испания - Сегунда Сегунда. 5-й тур Жирона1 : 3Бетис
16.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 1 : 0Жирона
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Жирона2 : 0
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 1 : 0Жирона
26.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Жирона3 : 0
19.02.2024 Испания - Примера 25-й тур 3 : 2Жирона
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 2 : 0Бетис
10.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Бетис2 : 3
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 2 : 1Бетис
25.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Бетис3 : 1
22.02.2024 Лига конференций 1/16 финала. 2-й матч 1 : 1Бетис
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: «Жирона» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2972
2
Лига чемпионов
Барселона2964
3
Лига чемпионов
Жирона2962
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2956
5
Лига Европы
Атлетико М2955
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2946
7 Бетис2942
8 Валенсия2840
9 Вильярреал2938
10 Хетафе2938
11 Лас-Пальмас2937
12 Осасуна2936
13 Алавес2932
14 Мальорка2930
15 Райо Вальекано2929
16 Севилья2928
17 Сельта2927
18
Зона вылета
Кадис3025
19
Зона вылета
Гранада2914
20
Зона вылета
Альмерия2913

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