Реал Мадрид - Атлетик 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
31 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Атлетик Б, которое состоится 31 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
|13
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|8
|пз
|Тони Кроос
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|21
|пз
|Браим Диас
|11
|нп
|Родриго
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|16
|пз
|Иньиго Руис
|24
|пз
|Беньят Прадос
|30
|пз
|Унаи Гомес
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|22.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 2
|03.02.2022
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|16.01.2022
|Суперкубок Испании
|Финал
|0 : 2
|22.12.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 2
|01.12.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 1
|14.01.2021
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|16.12.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|3 : 1
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 4
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|4 : 0
|06.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|29.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 30-го тура Примеры: «Реал» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|72
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|64
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|29
|62
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|29
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|29
|46
|7
|Бетис
|29
|42
|8
|Валенсия
|28
|40
|9
|Вильярреал
|29
|38
|10
|Хетафе
|29
|38
|11
|Лас-Пальмас
|29
|37
|12
|Осасуна
|29
|36
|13
|Алавес
|29
|32
|14
|Мальорка
|29
|30
|15
|Райо Вальекано
|29
|29
|16
|Севилья
|29
|28
|17
|Сельта
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Кадис
|30
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|29
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|29
|13