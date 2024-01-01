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Реал Мадрид - Атлетик 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
31 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Реал Мадрид
Атлетик Б

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Атлетик Б, которое состоится 31 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
13 Украина вр Андрей Лунин
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
6 Испания зщ Начо Фернандес
23 Франция зщ Ферлан Менди
18 Франция пз Орельен Тчуамени
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
8 Германия пз Тони Кроос
5 Англия пз Джуд Беллингем
21 Испания пз Браим Диас
11 Бразилия нп Родриго
13 Испания вр Хулен Ахирресабала
18 Испания зщ Оскар де Маркос
3 Испания зщ Дани Вивиан
5 Испания зщ Ерай Альварес
15 Испания зщ Иньиго Лекуэ
16 Испания пз Иньиго Руис
24 Испания пз Беньят Прадос
30 Испания пз Унаи Гомес
9 Гана нп Иньяки Уильямс
11 Испания нп Нико Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Атлетик Б0 : 2Реал Мадрид
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Реал Мадрид1 : 1Атлетик Б
22.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Атлетик Б0 : 2Реал Мадрид
03.02.2022 Кубок Испании 1/4 финала Атлетик Б1 : 0Реал Мадрид
16.01.2022 Суперкубок Испании Финал Атлетик Б0 : 2Реал Мадрид
22.12.2021 Испания - Примера 21-й тур Атлетик Б1 : 2Реал Мадрид
01.12.2021 Испания - Примера 9-й тур Реал Мадрид1 : 0Атлетик Б
16.05.2021 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б0 : 1Реал Мадрид
14.01.2021 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид1 : 2Атлетик Б
16.12.2020 Испания - Примера 19-й тур Реал Мадрид3 : 1Атлетик Б
16.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 2 : 4Реал Мадрид
10.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Реал Мадрид4 : 0
06.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Реал Мадрид1 : 1
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 2 : 2Реал Мадрид
25.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Реал Мадрид1 : 0
16.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Атлетик Б2 : 0
10.03.2024 Испания - Примера 28-й тур 0 : 2Атлетик Б
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Атлетик Б0 : 0
29.02.2024 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Атлетик Б3 : 0
25.02.2024 Испания - Примера 26-й тур 3 : 1Атлетик Б
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 30-го тура Примеры: «Реал» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2972
2
Лига чемпионов
Барселона2964
3
Лига чемпионов
Жирона2962
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2956
5
Лига Европы
Атлетико М2955
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2946
7 Бетис2942
8 Валенсия2840
9 Вильярреал2938
10 Хетафе2938
11 Лас-Пальмас2937
12 Осасуна2936
13 Алавес2932
14 Мальорка2930
15 Райо Вальекано2929
16 Севилья2928
17 Сельта2927
18
Зона вылета
Кадис3025
19
Зона вылета
Гранада2914
20
Зона вылета
Альмерия2913

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