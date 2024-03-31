Лорьян - Брест 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
31 Марта 2024 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Брест, которое состоится 31 Марта 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Брест
Брест
|38
|вр
|Ивон Мвого
|13
|зщ
|Формоз Менди
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|15
|зщ
|Жульен Лапорт
|7
|зщ
|Панос Кацерис
|19
|пз
|Лоран Абергель
|14
|пз
|Тьемуэ Бакайоко
|37
|пз
|Тео Ле Брис
|44
|пз
|Айман Кари
|21
|пз
|Жюльен Понсо
|9
|нп
|Мохамед Бамба
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|8
|пз
|Уго Маньетти
|28
|пз
|Жонас Мартен
|45
|пз
|Махди Камара
|26
|пз
|Матиас Лаж
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|7
|нп
|Мартин Сатриано
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Эрик Руа
История личных встреч
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|4 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 0
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 2
|05.01.2020
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1 ДВ
|16.03.2019
|Франция - Лига 2
|29-й тур
|1 : 1
|20.10.2018
|Франция - Лига 2
|11-й тур
|3 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 2
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
|24.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 3
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|59
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|26
|47
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|27
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|26
|46
| 5
Лига Европы
|Ницца
|26
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|27
|42
|7
|Марсель
|26
|39
|8
|Ренн
|26
|39
|9
|Реймс
|26
|38
|10
|Лион
|26
|34
|11
|Тулуза
|26
|29
|12
|Страсбург
|26
|29
|13
|Гавр
|26
|27
|14
|Монпелье
|26
|26
|15
|Лорьян
|26
|26
|16
|Нант
|26
|25
| 17
Зона вылета
|Метц
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|26
|20