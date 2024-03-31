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Лорьян - Брест 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
31 Марта 2024 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Лорьян
Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Брест, которое состоится 31 Марта 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Брест
Брест
38 Швейцария вр Ивон Мвого
13 Сенегал зщ Формоз Менди
32 Гана зщ Натаниэль Аджей
15 Франция зщ Жульен Лапорт
7 Греция зщ Панос Кацерис
19 Франция пз Лоран Абергель
14 Франция пз Тьемуэ Бакайоко
37 Франция пз Тео Ле Брис
44 Франция пз Айман Кари
21 Франция пз Жюльен Понсо
9 Кот-д'Ивуар нп Мохамед Бамба
40 Нидерланды вр Марко Бизот
27 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
3 Франция зщ Лилиан Брассье
2 Франция зщ Брэдли Локо
8 Франция пз Уго Маньетти
28 Франция пз Жонас Мартен
45 Франция пз Махди Камара
26 Франция пз Матиас Лаж
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
7 Уругвай нп Мартин Сатриано
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Франция Эрик Руа
История личных встреч
20.12.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Брест4 : 0Лорьян
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Лорьян2 : 1Брест
09.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур Брест1 : 2Лорьян
27.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур Брест0 : 1Лорьян
07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Лорьян1 : 2Брест
04.04.2021 Франция - Лига 1 31-й тур Лорьян1 : 0Брест
20.09.2020 Франция - Лига 1 4-й тур Брест3 : 2Лорьян
05.01.2020 Кубок Франции 1/32 финала Лорьян2 : 1 ДВБрест
16.03.2019 Франция - Лига 2 29-й тур Лорьян1 : 1Брест
20.10.2018 Франция - Лига 2 11-й тур Брест3 : 2Лорьян
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 2Лорьян
09.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Лорьян0 : 2
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 1 : 2Лорьян
24.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Лорьян0 : 1
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур 1 : 3Лорьян
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Брест1 : 1
09.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 1 : 0Брест
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Брест1 : 0
24.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур 0 : 3Брест
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Брест1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2659
2
Лига чемпионов
Брест2647
3
Лига чемпионов
Лилль2746
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2646
5
Лига Европы
Ницца2643
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2742
7 Марсель2639
8 Ренн2639
9 Реймс2638
10 Лион2634
11 Тулуза2629
12 Страсбург2629
13 Гавр2627
14 Монпелье2626
15 Лорьян2626
16 Нант2625
17
Зона вылета
Метц2623
18
Зона вылета
Клермон2620

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