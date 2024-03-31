Ницца - Нант 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
31 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Нант, которое состоится 31 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Нант
Нант
|1
|вр
|Марцин Булка
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|28
|пз
|Хишем Будауи
|32
|пз
|Том Луше
|18
|пз
|Алексис Клод-Морис
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|9
|нп
|Теремас Моффи
|7
|нп
|Жереми Бога
|1
|вр
|Альбан Лафон
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|44
|зщ
|Натан Зезе
|3
|зщ
|Николя Козза
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|17
|пз
|Мусса Сиссоко
|25
|пз
|Флоран Молле
|15
|нп
|Тино Кадевере
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Жослен Гурвеннек
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 2
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Кубок Франции
|Финал
|0 : 1
|14.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 1
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|03.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|11.05.2019
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|13.03.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|3 : 1
|08.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|17.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|59
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|26
|47
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|27
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|26
|46
| 5
Лига Европы
|Ницца
|26
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|27
|42
|7
|Марсель
|26
|39
|8
|Ренн
|26
|39
|9
|Реймс
|26
|38
|10
|Лион
|26
|34
|11
|Тулуза
|26
|29
|12
|Страсбург
|26
|29
|13
|Гавр
|26
|27
|14
|Монпелье
|26
|26
|15
|Лорьян
|26
|26
|16
|Нант
|26
|25
| 17
Зона вылета
|Метц
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|26
|20