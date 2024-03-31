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Воскресенье 31 марта
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Ницца - Нант 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
31 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Ницца
Нант

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Нант, которое состоится 31 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Нант
Нант
1 Польша вр Марцин Булка
23 Швейцария зщ Джордан Лотомба
6 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
26 Франция зщ Мельвен Бар
28 Алжир пз Хишем Будауи
32 Франция пз Том Луше
18 Франция пз Алексис Клод-Морис
24 Франция нп Гаэтан Лаборде
9 Нигерия нп Теремас Моффи
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
1 Франция вр Альбан Лафон
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
44 Франция зщ Натан Зезе
3 Франция зщ Николя Козза
8 ДР Конго пз Самюэль Мутуссами
5 Испания пз Педро Чиривелья
17 Франция пз Мусса Сиссоко
25 Франция пз Флоран Молле
15 Зимбабве нп Тино Кадевере
31 Египет нп Мостафа Мохамед
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Франция Жослен Гурвеннек
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
02.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Нант1 : 0Ницца
12.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Нант2 : 2Ницца
23.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Ницца1 : 1Нант
07.05.2022 Кубок Франции Финал Ницца0 : 1Нант
14.01.2022 Франция - Лига 1 21-й тур Ницца2 : 1Нант
12.09.2021 Франция - Лига 1 5-й тур Нант0 : 2Ницца
04.04.2021 Франция - Лига 1 31-й тур Нант1 : 2Ницца
03.10.2020 Франция - Лига 1 6-й тур Ницца2 : 1Нант
05.10.2019 Франция - Лига 1 9-й тур Нант1 : 0Ницца
11.05.2019 Франция - Лига 1 36-й тур Ницца1 : 1Нант
16.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 1 : 3Ницца
13.03.2024 Кубок Франции 1/4 финала 3 : 1Ницца
08.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Ницца1 : 2
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 2 : 1Ницца
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Ницца0 : 0
16.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Нант1 : 3
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 2 : 0Нант
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Нант0 : 2
24.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур 0 : 1Нант
17.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Нант0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2659
2
Лига чемпионов
Брест2647
3
Лига чемпионов
Лилль2746
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2646
5
Лига Европы
Ницца2643
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2742
7 Марсель2639
8 Ренн2639
9 Реймс2638
10 Лион2634
11 Тулуза2629
12 Страсбург2629
13 Гавр2627
14 Монпелье2626
15 Лорьян2626
16 Нант2625
17
Зона вылета
Метц2623
18
Зона вылета
Клермон2620

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