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Марсель - ПСЖ 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
31 Марта 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Марсель
ПСЖ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - ПСЖ, которое состоится 31 Марта 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
ПСЖ
Париж
16 Испания вр Пау Лопес
99 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
3 Франция зщ Кентен Мерлен
8 Марокко пз Аззедин Унаи
27 Франция пз Жордан Верету
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
11 Марокко пз Амин Арит
29 Сенегал нп Илиман Ндиайе
14 Камерун нп Фарис Мумбанья
10 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
35 Бразилия зщ Лукас Бералдо
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
15 Португалия пз Данилу Перейра
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
10 Франция нп Усман Дембеле
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
7 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Франция Жан-Луи Гассе
Испания Луис Энрике
История личных встреч
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур ПСЖ4 : 0Марсель
26.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Марсель0 : 3ПСЖ
08.02.2023 Кубок Франции 1/8 финала Марсель2 : 1ПСЖ
16.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур ПСЖ1 : 0Марсель
17.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур ПСЖ2 : 1Марсель
24.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Марсель0 : 0ПСЖ
07.02.2021 Франция - Лига 1 24-й тур Марсель0 : 2ПСЖ
13.01.2021 Суперкубок Франции Финал ПСЖ2 : 1Марсель
13.09.2020 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ0 : 1Марсель
27.10.2019 Франция - Лига 1 11-й тур ПСЖ4 : 0Марсель
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 0Марсель
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 3 : 1Марсель
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Марсель2 : 0
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Марсель4 : 0
02.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 1 : 5Марсель
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 6ПСЖ
13.03.2024 Кубок Франции 1/4 финала ПСЖ3 : 1
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур ПСЖ2 : 2
05.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 1 : 2ПСЖ
01.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 0 : 0ПСЖ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Лиги 1: «Марсель» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2659
2
Лига чемпионов
Брест2647
3
Лига чемпионов
Лилль2746
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2646
5
Лига Европы
Ницца2643
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2742
7 Марсель2639
8 Ренн2639
9 Реймс2638
10 Лион2634
11 Тулуза2629
12 Страсбург2629
13 Гавр2627
14 Монпелье2626
15 Лорьян2626
16 Нант2625
17
Зона вылета
Метц2623
18
Зона вылета
Клермон2620

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