Марсель - ПСЖ 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
31 Марта 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - ПСЖ, которое состоится 31 Марта 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
ПСЖ
Париж
|16
|вр
|Пау Лопес
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|27
|пз
|Жордан Верету
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|11
|пз
|Амин Арит
|29
|нп
|Илиман Ндиайе
|14
|нп
|Фарис Мумбанья
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|35
|зщ
|Лукас Бералдо
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|15
|пз
|Данилу Перейра
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Жан-Луи Гассе
|Луис Энрике
История личных встреч
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|4 : 0
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 3
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|13.01.2021
|Суперкубок Франции
|Финал
|2 : 1
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|27.10.2019
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 0
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 0
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 5
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 6
|13.03.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|3 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|05.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|01.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Лиги 1: «Марсель» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|59
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|26
|47
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|27
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|26
|46
| 5
Лига Европы
|Ницца
|26
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|27
|42
|7
|Марсель
|26
|39
|8
|Ренн
|26
|39
|9
|Реймс
|26
|38
|10
|Лион
|26
|34
|11
|Тулуза
|26
|29
|12
|Страсбург
|26
|29
|13
|Гавр
|26
|27
|14
|Монпелье
|26
|26
|15
|Лорьян
|26
|26
|16
|Нант
|26
|25
| 17
Зона вылета
|Метц
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|26
|20