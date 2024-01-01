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Гавр - Монпелье 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
31 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Гавр
Монпелье

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Монпелье, которое состоится 31 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Монпелье
Монпелье
30 Франция вр Артур Десма
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
6 Франция зщ Этьен Юте-Кинкуэ
4 Франция зщ Готье Льорис
27 Кот-д'Ивуар зщ Кристофер Опери
7 Венгрия зщ Лоик Него
14 Россия пз Далер Кузяев
94 Гвинея пз Абдулайе Туре
19 Франция пз Рассул Ндиайе
9 Гвинея нп Мохамед Байо
28 Гана нп Андре Айю
40 Франция вр Бенжамен Леком
36 Швейцария зщ Сильван Хефти
27 Швейцария зщ Бечир Омерагич
4 Мали зщ Кики Куяте
5 Мали зщ Модибо Саньян
3 Гвинея зщ Иссиага Силла
12 Франция пз Жордан Ферри
18 Франция пз Лео Леруа
11 Франция пз Тежи Саванье
9 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
7 Франция нп Арно Норден
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Монпелье2 : 2Гавр
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 1Гавр
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Гавр1 : 0
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 1 : 0Гавр
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Гавр1 : 2
17.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур 3 : 0Гавр
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Монпелье2 : 6
08.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 1 : 2Монпелье
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Монпелье2 : 2
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур 4 : 1Монпелье
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Монпелье3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2659
2
Лига чемпионов
Брест2647
3
Лига чемпионов
Лилль2746
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2646
5
Лига Европы
Ницца2643
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2742
7 Марсель2639
8 Ренн2639
9 Реймс2638
10 Лион2634
11 Тулуза2629
12 Страсбург2629
13 Гавр2627
14 Монпелье2626
15 Лорьян2626
16 Нант2625
17
Зона вылета
Метц2623
18
Зона вылета
Клермон2620

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