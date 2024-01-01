Гавр - Монпелье 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
31 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Монпелье, которое состоится 31 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Монпелье
Монпелье
|30
|вр
|Артур Десма
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|7
|зщ
|Лоик Него
|14
|пз
|Далер Кузяев
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|19
|пз
|Рассул Ндиайе
|9
|нп
|Мохамед Байо
|28
|нп
|Андре Айю
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|36
|зщ
|Сильван Хефти
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|4
|зщ
|Кики Куяте
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|12
|пз
|Жордан Ферри
|18
|пз
|Лео Леруа
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|7
|нп
|Арно Норден
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
|17.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 0
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 6
|08.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 2
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|4 : 1
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|59
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|26
|47
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|27
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|26
|46
| 5
Лига Европы
|Ницца
|26
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|27
|42
|7
|Марсель
|26
|39
|8
|Ренн
|26
|39
|9
|Реймс
|26
|38
|10
|Лион
|26
|34
|11
|Тулуза
|26
|29
|12
|Страсбург
|26
|29
|13
|Гавр
|26
|27
|14
|Монпелье
|26
|26
|15
|Лорьян
|26
|26
|16
|Нант
|26
|25
| 17
Зона вылета
|Метц
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|26
|20