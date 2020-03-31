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Клермон - Тулуза 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
31 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
Клермон
Тулуза

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Тулуза, которое состоится 31 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Тулуза
Тулуза
99 Сенегал вр Мори Дио
17 Франция зщ Анди Пельмар
4 Франция зщ Крислен Матсима
21 Франция зщ Флоран Ожье
22 Франция зщ Йоэль Армугом
10 Австрия пз Мухаммед Чам Сарачевич
12 Франция пз Максим Гоналон
6 Мали пз Хабиб Кейта
11 Габон нп Джим Аллевина
23 Ямайка нп Шамар Николсон
8 Франция нп Билаль Бутобба
50 Франция вр Гийом Ресте
6 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
2 Дания зщ Расмус Николайсен
13 Франция зщ Кристиан Мависса Элеби
12 Норвегия зщ Уоррен Каманзи
17 Чили зщ Габриэль Суасо
8 Швейцария пз Венсан Сьерро
20 Германия пз Никлас Шмидт
37 Франция пз Янн Гбоу
19 Камерун нп Франк Магри
9 Нидерланды нп Тейс Даллинга
Главные тренеры
Франция Паскаль Гастьен
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Тулуза2 : 2Клермон
05.03.2023 Франция - Лига 1 26-й тур Тулуза0 : 1Клермон
04.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Клермон2 : 0Тулуза
30.01.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. 22-й тур Тулуза3 : 2Клермон
19.09.2020 Франция - Лига 2 Лига 2. 4-й тур Клермон1 : 1Тулуза
25.10.2017 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Тулуза4 : 2Клермон
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Клермон2 : 1
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 1 : 0Клермон
02.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Клермон1 : 5
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур 0 : 0Клермон
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур 3 : 1Клермон
15.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Тулуза2 : 3
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 1 : 0Тулуза
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Тулуза2 : 1
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Тулуза3 : 1
22.02.2024 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Тулуза0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2659
2
Лига чемпионов
Брест2647
3
Лига чемпионов
Лилль2746
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2646
5
Лига Европы
Ницца2643
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2742
7 Марсель2639
8 Ренн2639
9 Реймс2638
10 Лион2634
11 Тулуза2629
12 Страсбург2629
13 Гавр2627
14 Монпелье2626
15 Лорьян2626
16 Нант2625
17
Зона вылета
Метц2623
18
Зона вылета
Клермон2620

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