Клермон - Тулуза 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
31 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Тулуза, которое состоится 31 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Тулуза
Тулуза
|99
|вр
|Мори Дио
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|4
|зщ
|Крислен Матсима
|21
|зщ
|Флоран Ожье
|22
|зщ
|Йоэль Армугом
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|12
|пз
|Максим Гоналон
|6
|пз
|Хабиб Кейта
|11
|нп
|Джим Аллевина
|23
|нп
|Шамар Николсон
|8
|нп
|Билаль Бутобба
|50
|вр
|Гийом Ресте
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|13
|зщ
|Кристиан Мависса Элеби
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|20
|пз
|Никлас Шмидт
|37
|пз
|Янн Гбоу
|19
|нп
|Франк Магри
|9
|нп
|Тейс Даллинга
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|05.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|04.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 0
|30.01.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 22-й тур
|3 : 2
|19.09.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 4-й тур
|1 : 1
|25.10.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|4 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 5
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
|15.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 3
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|59
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|26
|47
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|27
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|26
|46
| 5
Лига Европы
|Ницца
|26
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|27
|42
|7
|Марсель
|26
|39
|8
|Ренн
|26
|39
|9
|Реймс
|26
|38
|10
|Лион
|26
|34
|11
|Тулуза
|26
|29
|12
|Страсбург
|26
|29
|13
|Гавр
|26
|27
|14
|Монпелье
|26
|26
|15
|Лорьян
|26
|26
|16
|Нант
|26
|25
| 17
Зона вылета
|Метц
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|26
|20