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Аугсбург - Кёльн 31 Марта прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
31 Марта 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Аугсбург
Кёльн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Кёльн, которое состоится 31 Марта 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Кёльн
Кёльн
1 Германия вр Финн Дамен
43 Швейцария зщ Кевин Мбабу
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
19 Германия зщ Феликс Удуохай
22 Бразилия зщ Яго
24 Финляндия пз Фредрик Йенсен
17 Хорватия пз Кристиян Якич
10 Германия пз Арне Майер
16 Швейцария нп Рубен Варгас
21 Германия нп Филлип Тиц
7 Хорватия нп Дион Белё
1 Германия вр Марвин Швебе
18 Дания зщ Расмус Карстенсен
4 Германия зщ Тимо Хюберс
24 Германия зщ Юлиан Хабот
35 Германия зщ Макс Финкгрефе
6 Германия пз Эрик Мартель
7 Австрия пз Деян Любичич
29 Германия нп Ян Тильман
11 Австрия нп Флориан Кайнц
40 Германия нп Фарид Алиду
27 Германия нп Дейви Зельке
Главные тренеры
Германия Энрико Масен
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Кёльн1 : 1Аугсбург
08.04.2023 Германия - Бундеслига 27-й тур Аугсбург1 : 3Кёльн
16.10.2022 Германия - Бундеслига 10-й тур Кёльн3 : 2Аугсбург
30.04.2022 Германия - Бундеслига 32-й тур Аугсбург1 : 4Кёльн
10.12.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Кёльн0 : 2Аугсбург
23.04.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур Аугсбург2 : 3Кёльн
02.01.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Кёльн0 : 1Аугсбург
07.06.2020 Германия - Бундеслига 30-й тур Аугсбург1 : 1Кёльн
30.11.2019 Германия - Бундеслига 13-й тур Кёльн1 : 1Аугсбург
27.01.2018 Германия - Бундеслига 20-й тур Кёльн1 : 1Аугсбург
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур 1 : 3Аугсбург
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Аугсбург1 : 0
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур 0 : 6Аугсбург
25.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Аугсбург2 : 1
17.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур 1 : 0Аугсбург
15.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Кёльн1 : 5
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур 3 : 3Кёльн
03.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Кёльн0 : 2
24.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур 1 : 1Кёльн
16.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур Кёльн0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2670
2
Лига чемпионов
Бавария2660
3
Лига чемпионов
Штутгарт2656
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2650
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2649
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2640
7 Аугсбург2635
8 Хоффенхайм2633
9 Фрайбург2633
10 Вердер2630
11 Хайденхайм2629
12 Боруссия М2628
13 Унион2628
14 Вольфсбург2625
15 Бохум2625
16 Майнц2619
17
Зона вылета
Кёльн2618
18
Зона вылета
Дармштадт 982613

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