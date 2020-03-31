Аугсбург - Кёльн 31 Марта прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
31 Марта 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Кёльн, которое состоится 31 Марта 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Кёльн
Кёльн
|1
|вр
|Финн Дамен
|43
|зщ
|Кевин Мбабу
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|22
|зщ
|Яго
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|17
|пз
|Кристиян Якич
|10
|пз
|Арне Майер
|16
|нп
|Рубен Варгас
|21
|нп
|Филлип Тиц
|7
|нп
|Дион Белё
|1
|вр
|Марвин Швебе
|18
|зщ
|Расмус Карстенсен
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|35
|зщ
|Макс Финкгрефе
|6
|пз
|Эрик Мартель
|7
|пз
|Деян Любичич
|29
|нп
|Ян Тильман
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|40
|нп
|Фарид Алиду
|27
|нп
|Дейви Зельке
Главные тренеры
|Энрико Масен
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 3
|16.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 2
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 4
|10.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|23.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 3
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 1
|07.06.2020
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|30.11.2019
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|27.01.2018
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 6
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 5
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|26
|70
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|26
|56
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|50
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|49
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|26
|40
|7
|Аугсбург
|26
|35
|8
|Хоффенхайм
|26
|33
|9
|Фрайбург
|26
|33
|10
|Вердер
|26
|30
|11
|Хайденхайм
|26
|29
|12
|Боруссия М
|26
|28
|13
|Унион
|26
|28
|14
|Вольфсбург
|26
|25
|15
|Бохум
|26
|25
|16
|Майнц
|26
|19
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|26
|18
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|26
|13