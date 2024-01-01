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Штутгарт - Хайденхайм 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
31 Марта 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Штутгарт
Хайденхайм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Хайденхайм, которое состоится 31 Марта 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
33 Германия вр Александр Нюбель
4 Германия зщ Йоша Вагноман
2 Германия зщ Вальдемар Антон
21 Япония зщ Хироки Ито
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
8 Франция пз Энцо Мийо
5 Германия пз Махмуд Дауд
6 Германия пз Ангело Штиллер
27 Германия нп Крис Фюрих
26 Германия нп Дениз Ундав
9 Гвинея нп Серу Гирасси
1 Германия вр Кевин Мюллер
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
6 Германия зщ Патрик Майнка
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
5 Германия пз Бенедикт Гимбер
3 Германия пз Ян Шёппнер
30 Германия пз Норман Тойеркауф
16 Германия пз Кевин Сесса
8 Германия нп Эрен Динкчи
20 Австрия нп Никола Доведан
10 Германия нп Тим Кляйндинст
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
05.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Хайденхайм2 : 0Штутгарт
29.01.2020 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Штутгарт3 : 0Хайденхайм
04.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Хайденхайм2 : 2Штутгарт
17.02.2017 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Хайденхайм1 : 2Штутгарт
09.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Штутгарт1 : 2Хайденхайм
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур 0 : 3Штутгарт
08.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Штутгарт2 : 0
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур 2 : 3Штутгарт
24.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Штутгарт1 : 1
17.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур 1 : 2Штутгарт
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Хайденхайм1 : 1
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур 1 : 0Хайденхайм
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Хайденхайм1 : 2
24.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур 2 : 2Хайденхайм
17.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур Хайденхайм1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2670
2
Лига чемпионов
Бавария2660
3
Лига чемпионов
Штутгарт2656
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2650
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2649
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2640
7 Аугсбург2635
8 Хоффенхайм2633
9 Фрайбург2633
10 Вердер2630
11 Хайденхайм2629
12 Боруссия М2628
13 Унион2628
14 Вольфсбург2625
15 Бохум2625
16 Майнц2619
17
Зона вылета
Кёльн2618
18
Зона вылета
Дармштадт 982613

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