Штутгарт - Хайденхайм 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
31 Марта 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Хайденхайм, которое состоится 31 Марта 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|21
|зщ
|Хироки Ито
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|8
|пз
|Энцо Мийо
|5
|пз
|Махмуд Дауд
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|27
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|5
|пз
|Бенедикт Гимбер
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|30
|пз
|Норман Тойеркауф
|16
|пз
|Кевин Сесса
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|20
|нп
|Никола Доведан
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Франк Шмидт
История личных встреч
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|29.01.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|04.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|17.02.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|09.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|08.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|26
|70
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|26
|56
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|50
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|49
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|26
|40
|7
|Аугсбург
|26
|35
|8
|Хоффенхайм
|26
|33
|9
|Фрайбург
|26
|33
|10
|Вердер
|26
|30
|11
|Хайденхайм
|26
|29
|12
|Боруссия М
|26
|28
|13
|Унион
|26
|28
|14
|Вольфсбург
|26
|25
|15
|Бохум
|26
|25
|16
|Майнц
|26
|19
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|26
|18
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|26
|13