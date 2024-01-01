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Магдебург - Ганновер-96 31 Марта прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
31 Марта 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур
Магдебург
Ганновер-96

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Ганновер-96, которое состоится 31 Марта 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
20.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Ганновер-962 : 1Магдебург
26.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Ганновер-961 : 2Магдебург
19.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Магдебург0 : 4Ганновер-96
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 7 : 0Магдебург
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Магдебург0 : 1
03.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 0 : 0Магдебург
24.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Магдебург3 : 0
16.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур 3 : 2Магдебург
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Ганновер-961 : 1
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 1 : 1Ганновер-96
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Ганновер-962 : 2
24.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур 1 : 0Ганновер-96
16.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Ганновер-962 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2654
2
Повышение
Хольштайн2752
3
Плей-офф за повышение
Фортуна2746
4 Гамбург2644
5 Ганновер-962640
6 Падерборн 072639
7 Карлсруэ2638
8 Гройтер Фюрт2638
9 Герта2637
10 Нюрнберг2636
11 Эльверсберг2735
12 Магдебург2631
13 Веен2631
14 Айнтрахт Б2730
15 Шальке-042630
16 Кайзерслаутерн2729
17
Зона вылета
Ганза Р2728
18
Зона вылета
Оснабрюк2618

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