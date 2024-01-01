Веен - Оснабрюк 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Брита-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13500
31 Марта 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Веен - Оснабрюк, которое состоится 31 Марта 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Брита-Арена (Висбаден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Веен
Висбаден
Оснабрюк
Оснабрюк
Главные тренеры
|Маркус Каучински
История личных встреч
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|06.03.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|2 : 6
|27.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|17.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|3 : 0
|09.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|23.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|17.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 4
|10.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 2
|03.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|24.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|18.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|26
|54
| 2
Повышение
|Хольштайн
|27
|52
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|27
|46
|4
|Гамбург
|26
|44
|5
|Ганновер-96
|26
|40
|6
|Падерборн 07
|26
|39
|7
|Карлсруэ
|26
|38
|8
|Гройтер Фюрт
|26
|38
|9
|Герта
|26
|37
|10
|Нюрнберг
|26
|36
|11
|Эльверсберг
|27
|35
|12
|Магдебург
|26
|31
|13
|Веен
|26
|31
|14
|Айнтрахт Б
|27
|30
|15
|Шальке-04
|26
|30
|16
|Кайзерслаутерн
|27
|29
| 17
Зона вылета
|Ганза Р
|27
|28
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|26
|18