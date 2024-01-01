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Веен - Оснабрюк 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Брита-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13500
31 Марта 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур
Веен
Оснабрюк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Веен - Оснабрюк, которое состоится 31 Марта 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Брита-Арена (Висбаден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Веен
Висбаден
Оснабрюк
Оснабрюк
Главные тренеры
Германия Маркус Каучински
История личных встреч
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Оснабрюк0 : 2Веен
06.03.2020 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Оснабрюк2 : 6Веен
27.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Веен2 : 0Оснабрюк
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 3 : 0Веен
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Веен1 : 1
03.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 0 : 3Веен
23.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Веен1 : 2
17.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур 1 : 0Веен
15.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Оснабрюк0 : 4
10.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 3 : 2Оснабрюк
03.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 1 : 2Оснабрюк
24.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Оснабрюк1 : 0
18.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур 3 : 1Оснабрюк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2654
2
Повышение
Хольштайн2752
3
Плей-офф за повышение
Фортуна2746
4 Гамбург2644
5 Ганновер-962640
6 Падерборн 072639
7 Карлсруэ2638
8 Гройтер Фюрт2638
9 Герта2637
10 Нюрнберг2636
11 Эльверсберг2735
12 Магдебург2631
13 Веен2631
14 Айнтрахт Б2730
15 Шальке-042630
16 Кайзерслаутерн2729
17
Зона вылета
Ганза Р2728
18
Зона вылета
Оснабрюк2618

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