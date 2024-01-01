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Санкт-Паули - Падерборн 07 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
31 Марта 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур
Санкт-Паули
Падерборн 07

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Падерборн 07, которое состоится 31 Марта 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Падерборн 072 : 2Санкт-Паули
03.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Падерборн 071 : 2Санкт-Паули
27.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Санкт-Паули2 : 2Падерборн 07
05.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Санкт-Паули2 : 2Падерборн 07
21.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Падерборн 073 : 1Санкт-Паули
15.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Санкт-Паули0 : 2Падерборн 07
21.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Падерборн 072 : 0Санкт-Паули
02.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Падерборн 070 : 1Санкт-Паули
26.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Санкт-Паули2 : 1Падерборн 07
14.08.2017 Кубок Германии 1-й раунд Падерборн 072 : 1Санкт-Паули
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 0 : 2Санкт-Паули
10.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Санкт-Паули2 : 0
01.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 3 : 1Санкт-Паули
23.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур 3 : 4Санкт-Паули
18.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Санкт-Паули1 : 0
15.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Падерборн 071 : 2
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 3 : 3Падерборн 07
03.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Падерборн 070 : 0
23.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур 1 : 2Падерборн 07
17.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Падерборн 070 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2654
2
Повышение
Хольштайн2752
3
Плей-офф за повышение
Фортуна2746
4 Гамбург2644
5 Ганновер-962640
6 Падерборн 072639
7 Карлсруэ2638
8 Гройтер Фюрт2638
9 Герта2637
10 Нюрнберг2636
11 Эльверсберг2735
12 Магдебург2631
13 Веен2631
14 Айнтрахт Б2730
15 Шальке-042630
16 Кайзерслаутерн2729
17
Зона вылета
Ганза Р2728
18
Зона вылета
Оснабрюк2618

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