Санкт-Паули - Падерборн 07 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
31 Марта 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Падерборн 07, которое состоится 31 Марта 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|03.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|27.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|05.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|21.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|3 : 1
|15.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 2
|21.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|02.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|26.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|14.08.2017
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 1
|16.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 2
|10.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|01.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|3 : 1
|23.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 4
|18.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|09.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|03.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|23.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|17.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|26
|54
| 2
Повышение
|Хольштайн
|27
|52
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|27
|46
|4
|Гамбург
|26
|44
|5
|Ганновер-96
|26
|40
|6
|Падерборн 07
|26
|39
|7
|Карлсруэ
|26
|38
|8
|Гройтер Фюрт
|26
|38
|9
|Герта
|26
|37
|10
|Нюрнберг
|26
|36
|11
|Эльверсберг
|27
|35
|12
|Магдебург
|26
|31
|13
|Веен
|26
|31
|14
|Айнтрахт Б
|27
|30
|15
|Шальке-04
|26
|30
|16
|Кайзерслаутерн
|27
|29
| 17
Зона вылета
|Ганза Р
|27
|28
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|26
|18