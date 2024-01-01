Гройтер Фюрт - Гамбург 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
31 Марта 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Гамбург, которое состоится 31 Марта 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Александер Цорнигер
|Тим Вальтер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|09.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|13.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|17.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|17.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|05.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|04.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|27.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|18.05.2014
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 1
|16.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 4
|02.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|4 : 0
|25.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|16.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|3 : 0
|08.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|25.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|17.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|26
|54
| 2
Повышение
|Хольштайн
|27
|52
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|27
|46
|4
|Гамбург
|26
|44
|5
|Ганновер-96
|26
|40
|6
|Падерборн 07
|26
|39
|7
|Карлсруэ
|26
|38
|8
|Гройтер Фюрт
|26
|38
|9
|Герта
|26
|37
|10
|Нюрнберг
|26
|36
|11
|Эльверсберг
|27
|35
|12
|Магдебург
|26
|31
|13
|Веен
|26
|31
|14
|Айнтрахт Б
|27
|30
|15
|Шальке-04
|26
|30
|16
|Кайзерслаутерн
|27
|29
| 17
Зона вылета
|Ганза Р
|27
|28
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|26
|18