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Гройтер Фюрт - Гамбург 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
31 Марта 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур
Гройтер Фюрт
Гамбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Гамбург, которое состоится 31 Марта 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Германия Александер Цорнигер
Германия Тим Вальтер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Гамбург2 : 0Гройтер Фюрт
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Гамбург2 : 1Гройтер Фюрт
09.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Гройтер Фюрт1 : 0Гамбург
13.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Гамбург0 : 0Гройтер Фюрт
17.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Гройтер Фюрт0 : 1Гамбург
17.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Гройтер Фюрт2 : 2Гамбург
05.10.2019 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Гамбург2 : 0Гройтер Фюрт
04.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Гамбург1 : 0Гройтер Фюрт
27.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Гройтер Фюрт0 : 0Гамбург
18.05.2014 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Гройтер Фюрт1 : 1Гамбург
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 1 : 0Гройтер Фюрт
10.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Гройтер Фюрт1 : 4
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 4 : 0Гройтер Фюрт
25.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Гройтер Фюрт2 : 1
16.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 1Гройтер Фюрт
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Гамбург3 : 0
08.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 2 : 0Гамбург
03.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Гамбург1 : 2
25.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Гамбург1 : 0
17.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 2Гамбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2654
2
Повышение
Хольштайн2752
3
Плей-офф за повышение
Фортуна2746
4 Гамбург2644
5 Ганновер-962640
6 Падерборн 072639
7 Карлсруэ2638
8 Гройтер Фюрт2638
9 Герта2637
10 Нюрнберг2636
11 Эльверсберг2735
12 Магдебург2631
13 Веен2631
14 Айнтрахт Б2730
15 Шальке-042630
16 Кайзерслаутерн2729
17
Зона вылета
Ганза Р2728
18
Зона вылета
Оснабрюк2618

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