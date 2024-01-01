03:05 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 31 марта
Свернуть список

Шальке-04 - Карлсруэ 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
31 Марта 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур
Шальке-04
Карлсруэ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Карлсруэ, которое состоится 31 Марта 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
Германия Маттиас Кройцер
История личных встреч
22.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Карлсруэ3 : 0Шальке-04
26.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Карлсруэ1 : 1Шальке-04
17.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Шальке-041 : 2Карлсруэ
11.04.2009 Германия - Бундеслига 27-й тур Шальке-042 : 0Карлсруэ
28.10.2008 Германия - Бундеслига 10-й тур Карлсруэ0 : 3Шальке-04
29.03.2008 Германия - Бундеслига 26-й тур Карлсруэ0 : 0Шальке-04
06.10.2007 Германия - Бундеслига 9-й тур Шальке-040 : 2Карлсруэ
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 5 : 2Шальке-04
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Шальке-043 : 3
01.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Шальке-043 : 1
24.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур 3 : 0Шальке-04
17.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Шальке-041 : 0
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Карлсруэ7 : 0
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 1 : 0Карлсруэ
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Карлсруэ4 : 0
24.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур 0 : 4Карлсруэ
17.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Карлсруэ2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2654
2
Повышение
Хольштайн2752
3
Плей-офф за повышение
Фортуна2746
4 Гамбург2644
5 Ганновер-962640
6 Падерборн 072639
7 Карлсруэ2638
8 Гройтер Фюрт2638
9 Герта2637
10 Нюрнберг2636
11 Эльверсберг2735
12 Магдебург2631
13 Веен2631
14 Айнтрахт Б2730
15 Шальке-042630
16 Кайзерслаутерн2729
17
Зона вылета
Ганза Р2728
18
Зона вылета
Оснабрюк2618

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close