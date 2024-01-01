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Визела - Каза Пия 31 Марта прямая трансляция

31 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 27-й тур
Главный судья: Фабиу Мелу (Порту, Португалия)
Визела
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Каза Пия, которое состоится 31 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Визела
Визела
Каза Пия
Лиссабон
97 Хорватия вр Фабиян Бунтиц
4 Португалия зщ Жота Гонсалвеш
5 Бразилия зщ Андерсон
19 Украина зщ Орест Лебеденко
82 Португалия зщ Томаш Силва
6 Бразилия зщ Matheus Pereira
10 Португалия зщ Домингош Кина
20 Португалия пз Саму
28 Португалия пз Бруну Кошта
34 Испания пз Педро Ортис
99 Франция нп Самуэль Эссенд
33 Ангола вр Рикарду Батишта
2 Камерун зщ Duplexe Tchamba
15 Кабо-Верде зщ Фернанду Варела
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
21 Венесуэла пз Теласко Сеговия
8 Бразилия пз Анжело Нето
5 Португалия пз Леонарду Лелу
80 Бразилия пз Pablo
7 Португалия пз Нуну Морейра
30 Бразилия нп Фелиппе Кардозо
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Каза Пия0 : 1Визела
01.04.2023 Португалия - Примейра 26-й тур Визела3 : 1Каза Пия
09.10.2022 Португалия - Примейра 9-й тур Каза Пия0 : 1Визела
20.02.2021 Португалия - Сегунда 21-й тур Визела3 : 1Каза Пия
27.09.2020 Португалия - Сегунда 4-й тур Каза Пия1 : 1Визела
20.10.2019 Кубок Португалии 3-й раунд Каза Пия1 : 3Визела
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 4 : 1Визела
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Визела2 : 1
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 0 : 0Визела
25.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур Визела3 : 3
18.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур 6 : 1Визела
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Каза Пия0 : 1
08.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 3 : 1Каза Пия
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Каза Пия0 : 0
24.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 0 : 2Каза Пия
18.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур Каза Пия1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2668
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2767
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2658
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2653
5 Витория Гимарайнш2650
6 Морейренсе2642
7 Арока2634
8 Фамаликан2631
9 Жил Висенте2728
10 Боавишта2628
11 Каза Пия2627
12 Фаренсе2627
13 Эштрела2726
14 Эшторил2625
15 Риу Аве2625
16 Портимоненсе2623
17
Зона вылета
Визела2621
18
Зона вылета
Шавиш2719

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