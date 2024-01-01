Визела - Каза Пия 31 Марта прямая трансляция
31 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 27-й тур
Главный судья: Фабиу Мелу (Порту, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Каза Пия, которое состоится 31 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Визела
Визела
Каза Пия
Лиссабон
|97
|вр
|Фабиян Бунтиц
|4
|зщ
|Жота Гонсалвеш
|5
|зщ
|Андерсон
|19
|зщ
|Орест Лебеденко
|82
|зщ
|Томаш Силва
|6
|зщ
|Matheus Pereira
|10
|зщ
|Домингош Кина
|20
|пз
|Саму
|28
|пз
|Бруну Кошта
|34
|пз
|Педро Ортис
|99
|нп
|Самуэль Эссенд
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|2
|зщ
|Duplexe Tchamba
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|21
|пз
|Теласко Сеговия
|8
|пз
|Анжело Нето
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|80
|пз
|Pablo
|7
|пз
|Нуну Морейра
|30
|нп
|Фелиппе Кардозо
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|01.04.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|09.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|20.02.2021
|Португалия - Сегунда
|21-й тур
|3 : 1
|27.09.2020
|Португалия - Сегунда
|4-й тур
|1 : 1
|20.10.2019
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 3
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|4 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 1
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 3
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|6 : 1
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 2
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|26
|68
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|27
|67
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|26
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|26
|53
|5
|Витория Гимарайнш
|26
|50
|6
|Морейренсе
|26
|42
|7
|Арока
|26
|34
|8
|Фамаликан
|26
|31
|9
|Жил Висенте
|27
|28
|10
|Боавишта
|26
|28
|11
|Каза Пия
|26
|27
|12
|Фаренсе
|26
|27
|13
|Эштрела
|27
|26
|14
|Эшторил
|26
|25
|15
|Риу Аве
|26
|25
|16
|Портимоненсе
|26
|23
| 17
Зона вылета
|Визела
|26
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|27
|19