Фейеноорд - Утрехт 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
31 Марта 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Утрехт, которое состоится 31 Марта 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Утрехт
Утрехт
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|4
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|20
|пз
|Матс Виффер
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|14
|пз
|Игор Пайшао
|19
|нп
|Янкуба Минте
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|23
|зщ
|Никлас Вестерлунн
|34
|зщ
|Райан Фламинго
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|6
|пз
|Джан Боздоган
|14
|пз
|Зидан Икбал
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|26
|пз
|Отман Бауссайд
|11
|нп
|Маруан Азаркан
|9
|нп
|Сэм Ламмерс
Главные тренеры
|Арне Слот
|Рон Янс
История личных встреч
|20.12.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 1
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 5
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 1
|08.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|24.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|29.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 1
|23.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - финал. 1-й матч
|2 : 0
|11.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 2
|29.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 1
|22.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 3
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 0
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|29.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 1
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|23.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 0
|18.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|26
|72
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|26
|62
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|26
|53
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|26
|49
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|26
|41
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|26
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|26
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|26
|36
|9
|Фортуна
|26
|34
|10
|Спарта
|26
|31
|11
|Херенвен
|26
|31
|12
|Алмере Сити
|26
|30
|13
|ПЕК Зволле
|26
|28
|14
|Хераклес
|26
|26
|15
|Эксельсиор
|26
|22
|16
|Валвейк
|26
|22
| 17
Зона вылета
|Витесс
|26
|17
| 18
Зона вылета
|Волендам
|26
|14