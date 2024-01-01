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Фейеноорд - Утрехт 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
31 Марта 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Фейеноорд
Утрехт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Утрехт, которое состоится 31 Марта 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Утрехт
Утрехт
22 Германия вр Тимон Велленройтер
4 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
3 Нидерланды зщ Томас Белен
33 Словакия зщ Давид Ганцко
5 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
20 Нидерланды пз Матс Виффер
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
14 Бразилия пз Игор Пайшао
19 Гамбия нп Янкуба Минте
29 Мексика нп Сантьяго Хименес
1 Греция вр Вассилис Баркас
23 Дания зщ Никлас Вестерлунн
34 Нидерланды зщ Райан Фламинго
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
6 Германия пз Джан Боздоган
14 Ирак пз Зидан Икбал
18 Нидерланды пз Йенс Торнстра
26 Бельгия пз Отман Бауссайд
11 Нидерланды нп Маруан Азаркан
9 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
20.12.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Фейеноорд2 : 1Утрехт
03.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Утрехт1 : 5Фейеноорд
23.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Фейеноорд3 : 1Утрехт
08.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Утрехт1 : 1Фейеноорд
24.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Фейеноорд2 : 1Утрехт
29.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Утрехт3 : 1Фейеноорд
23.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - финал. 1-й матч Фейеноорд2 : 0Утрехт
11.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Утрехт1 : 2Фейеноорд
29.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Фейеноорд1 : 1Утрехт
22.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Утрехт1 : 2Фейеноорд
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 2 : 3Фейеноорд
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Фейеноорд3 : 0
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур 2 : 2Фейеноорд
29.02.2024 Кубок Нидерландов 1/2 финала Фейеноорд2 : 1
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур 0 : 2Фейеноорд
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт1 : 0
09.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 1 : 1Утрехт
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур 2 : 0Утрехт
23.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Утрехт1 : 0
18.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур 0 : 1Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2672
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2662
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2653
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2649
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2641
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2639
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2637
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2636
9 Фортуна2634
10 Спарта2631
11 Херенвен2631
12 Алмере Сити2630
13 ПЕК Зволле2628
14 Хераклес2626
15 Эксельсиор2622
16 Валвейк2622
17
Зона вылета
Витесс2617
18
Зона вылета
Волендам2614

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