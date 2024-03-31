03:06 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 31 марта
Свернуть список

Гомель - Неман 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
31 Марта 2024 года в 13:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Гомель
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Неман, которое состоится 31 Марта 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Неман
Гродно
История личных встреч
22.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Неман2 : 2Гомель
09.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Гомель3 : 3Неман
30.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Неман3 : 0Гомель
03.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Гомель3 : 0 ТНеман
15.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Неман1 : 0Гомель
11.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Гомель2 : 0Неман
19.07.2019 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Неман1 : 1Гомель
29.03.2019 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Гомель2 : 3Неман
01.10.2018 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Неман2 : 0Гомель
21.05.2018 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Гомель0 : 2Неман
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 1 : 1Гомель
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Гомель4 : 5
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур 0 : 0Гомель
10.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Гомель0 : 2
04.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур 0 : 0Гомель
16.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Неман2 : 1
09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 0 : 1Неман
03.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Неман3 : 0
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Неман6 : 1
26.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур 3 : 2Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо-Брест24
2
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ24
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн13
4 Славия-Мозырь13
5 Неман13
6 Торпедо-БелАЗ13
7 Гомель11
8 Слуцк11
9 Арсенал21
10 Днепр М21
11 Ислочь11
12 Нафтан21
13 Минск10
14 Витебск10
15
Зона вылета
Сморгонь20
16
Зона вылета
Шахтёр С1-17

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close