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Торпедо-БелАЗ - Слуцк 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
31 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Торпедо-БелАЗ
Слуцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Слуцк, которое состоится 31 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Слуцк0 : 0Торпедо-БелАЗ
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Слуцк
30.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Слуцк1 : 1Торпедо-БелАЗ
04.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 0Слуцк
14.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Слуцк
10.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Слуцк2 : 0Торпедо-БелАЗ
26.10.2020 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ4 : 1Слуцк
06.06.2020 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Слуцк1 : 1Торпедо-БелАЗ
21.09.2019 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Слуцк1 : 2Торпедо-БелАЗ
11.05.2019 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Слуцк
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 0 : 1Торпедо-БелАЗ
10.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 1 : 0Торпедо-БелАЗ
06.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Торпедо-БелАЗ2 : 0
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Слуцк1 : 1
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур 4 : 5Слуцк
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Слуцк3 : 2
11.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур 2 : 0Слуцк
04.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур 2 : 1Слуцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо-Брест24
2
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ24
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн13
4 Славия-Мозырь13
5 Неман13
6 Торпедо-БелАЗ13
7 Гомель11
8 Слуцк11
9 Арсенал21
10 Днепр М21
11 Ислочь11
12 Нафтан21
13 Минск10
14 Витебск10
15
Зона вылета
Сморгонь20
16
Зона вылета
Шахтёр С1-17

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